Video: Nelson Velásquez cambió de ‘look’ y envió mensaje a quienes lo critican

Nelson Velásquez desarrollo su gusto por la música desde niño. Hijo de Aníbal Velásquez, inició su carrera como corista de Los sensacionales, Los diablitos, Los Chiches y Los embajadores vallenatos. En 1995 participó, como solista, en el proyecto Orquídeas vallenatas, producido por Iván Calderón, y luego con Emerson Plata como su acordeonero, creó Los inquietos del vallenato. En 2006 presentó al público su primer trabajo discográfico como Nelson Velásquez y la nueva era. En su trayectoria como solista ha lanzado seis álbumes.

Por estos días, el intérprete guajiro fue blanco de críticas por su aspecto físico y cambio de look. Varios internautas afirmaron que el artista estaría usando peluquín y que esta sería la razón que llevaría a usar una gorra en sus shows.

Nelson Velásquez respondió a quienes lo critican por su cambio de imagen

El cantante decidió responder a las críticas que, según él, ya se volvieron constantes en sus redes sociales, y que definió como “malintencionadas e ignorantes”. “Con tantos problemas que tenemos en esta tierra en estos momentos y unos idiotas pendientes de mi pelo, de mi gorra o de tantas maric#$%, ¿saben qué me he hecho? Lo que me da la gana, lo que yo quiero, porque si yo me siento bien así es lo que me importa”, inició.

El guajiro de 49 años finalizó su mensaje pidiendo a los haters que lo critiquen por su carrera artística, más no por su apariencia física. El intérprete de El más valiente, envió un contundente mensaje a quienes “pierden su tiempo” tratándolo mal por internet. “Quizás cuántos de estos pendejos tienen miles de problemas en sus casas que resolver, en vez de meterse en lo que no les interesa, y repito, a mí critíquenme cuando cante mal, que esa sí es mi parte pública, pero qué me pongo o qué uso o cómo me vea es mi problema. Y al que no le gusta cómo me veo que no me siga y deje de joder aquí”.