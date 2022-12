Video: Paola Jara se molestó con Juanpis González por decirle guiso a Jessi Uribe

Hace unos días, Paola Jara visitó el set de Juanpis live Show, el famoso programa creado por el comediante Alejandro Riaño donde su personaje de Juanpis González entrevista a diferentes famosos colombianos e internacionales. Esta vez, la cantante de música popular habló con el humorista y tocó varios temas de su vida personal y profesional.

El nombre de Jessi Uribe, su esposo y también cantante del mismo género musical, surgió en varios momentos de la conversación. Pero sin duda, fue el famoso pollo sudado, que preparó la cantante durante pandemia, lo que llamó la atención del entrevistador. “Voy a contar esa historia que nunca he tocado, pero me he reído en cantidades y hasta hoy sigo viendo todos los sudados de pollo donde la gente de diferentes ciudades em etiquetan, me han hasta mandado fotos de cartas de restaurantes que llevan mi nombre. La verdad es que como no me gusta ni el tomate ni la cebolla en pedazos, todo lo licuamos en mi casa y lo guardo en frasquitos”, contó.

Paola Jara defendió a su esposo Jessi Uribe

En la misma entrevista, cuando la paisa de 39 años mencionó que no es amante del ‘guiso’, Juanpis hizo un chiste al que la artista reaccionó inmediatamente. “odias el guiso, y ¿por qué te casaste con Jessi?, ¿qué pasó?”, dijo. Entre risas, la intérprete de Mala Mujer defendió a su esposo, “Si Jessi estuviera aquí te diría: ‘qué porquería mano’. No seas así. Y ustedes (público) le celebran esos comentarios”, aseguró.

Para seguir la broma, el personaje del comediante la invita a que se ‘relajen’ y le pide que no se enoje por lo sus palabras, “No, pero es que cómo me le vas a decir guiso a Jessi”, respondió la cantante, pero quedó en deuda cuando el comediante le recordó que ella también se rió del comentario. “¿Cuándo voy a tener un guiso en mi programa? Era el momento de hacerlo y te reíste, ahora peor usted que se rió, qué tal”, mencionó el hombre.