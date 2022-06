Video ¿Por qué Camilo le dedicó su concierto a una fan?

En Monterrey, Camilo protagonizó emotivo momento con una fan, a quien dedicó su concierto. Foto: Instagram

Camilo volvió a los escenarios luego de convertirse en papá. El cantante antioqueño y su esposa, Evaluna Montaner, dieron la bienvenida a Índigo, su primogénita, quien nació el 6 de abril. Esta feliz noticia era una de las más esperadas del mundo de la farándula internacional, y los artistas, junto con todo el clan Montaner recibieron las felicitaciones de sus seguidores.

Camilo, quien está disfrutando cada momento con Índigo y Evaluna, lanzó el 19 de mayo el video de Pegao, grabado en su casa, en el que aparece llevando a su hija pegada al pecho. Las imágenes generaron ternura entre sus más de 27 millones de seguidores en Instagram. El integrante del clan Montaner también protagonizó las noticias pues en compañía de su esposa e hija viajó a Monterrey para dar un concierto. El intérprete de Ropa cara le pidió a sus fanáticos varios consejos para viajar con un bebé, pues al parecer, el antioqueño y la venezolana llevaron exceso de equipaje.

Camilo se emocionó por la historia de una fan

El esposo de la hija menor de Ricardo Montaner cantó el 26 de mayo en Monterrey, capital del estado de Nuevo León, México, con De adentro pa afuera Tour. Allí protagonizó un emotivo momento por cuenta de una de sus fanáticas. El cantante recibió una carta de una de sus admiradoras quien le hizo un pedido muy especial. “Hola Camilo, buenas tardes. Perdona el atrevimiento, hay una fan tuya que te adora, recientemente contrajo nupcias y así mismo perdió a su esposo muy pronto. ¿Podrías mandarle un saludo con un mensajito? Algo como: Ánimo Gloria, hay alguien en el cielo que te cuida. Ella vendrá a verte en la noche, gracias, que Dios te siga bendiciendo”. El cantautor, que apenas leyó el escrito sólo atinó decir “qué fuerte esta vaina”, se conmovió muchísimo con el pedido, le dedicó unas palabras a la mujer, y lo hizo en medio de su concierto. “Esta noche me quiero dar el atrevimiento”, comenzó a decir, “de dedicarle absolutamente toda la energía, todo el amor y toda la honra a Gloria, que no yo sé donde está Gloria, pero hay una persona aquí que se llama Gloria, que hace poquito contrajo nupcias, se casó y su esposo ya no está aquí con nosotros, y ella decidió venir hoy y asumo que habría querido venir con él, pero Gloria, ánimo, estas canciones y todo el amor que destilan esta noche son para ti Gloria, gracias por venir”.

El papá de Índigo publicó el video a sus redes, y en las palabras que lo acompañaron habló sobre su carrera, " me hizo sentir el propósito de mi oficio. Gloria este concierto fue para ti!”.

