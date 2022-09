Video | Sara Corrales reveló por qué no se casó

Recordada por su participación en Protagonistas de Novela 2002, reality del canal RCN, Sara Corrales logró obtener un gran reconocimiento nivel nacional.

La paisa luchó, noche a noche, en la casa estudio y luego de su notable desempeño llegó al segundo lugar.

Reputación dudosa, El último rey, Despertar contigo, El señor de los cielos, El secretario, Ojo por ojo, En los tacones de Eva y Vecinos, han sido algunas de las producciones en que Sara ha participado. La artista también ha incursionado en el universo de los realities y mucho se habló de sus apariciones en Masterchef Celebrity, ¡Mira quién baila!, Mundos opuestos y La guerra de los sexos.

Puedes leer: Sara Corrales responde a preguntas sobre su orientación sexual

Sara Corrales, nacida en Medellín en 1985, es considerada como una de las mujeres más bellas del mundo del entretenimiento nacional. Sus impactantes ojos y su tonificado cuerpo, son sin duda, sus más grandes atributos.

Desde hace algunos unos años, la actriz tomó la decisión de radicarse en México, lugar donde ha incursionado en varios proyectos audiovisuales. Sin embargo, pese a su gran éxito profesional en el país azteca, el tema del amor ha estado un tanto esquivo, pues a pesar de que ha sostenido varias relaciones sentimentales y más de una propuesta de matrimonio, hasta el momento ha llegado al altar.

En las últimas horas, Sara Corrales realizó una actividad de preguntas y respuestas con sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram. En medio de la dinámica, surgieron varias interrogantes por parte de los cibernautas, y, la actriz respondió los más interesantes.

¿Por qué Sara Corrales no se casó con su novio?

“Por muchos motivos no me casé. La verdad no estaba segura, no me hacía feliz, porque siento que estábamos viviendo momentos muy diferentes y sobre todo, yo siempre soñé con algo que me hiciera vibrar mucho más (…) Además, antes de vivir una vida entera, arrepentida, prefiero tomar las decisiones correctas”, afirmó Sara respecto al compromiso de matrimonio que vivió con el empresario mexicano Rafael Gutiérrez.