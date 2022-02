VIDEO: Shakira lloró al ver el regalo de cumpleaños de Carlos Vives.

“Carlos es el mejor regalo que me han hecho”. Con estas palabras inició Shakira su intervención durante un improvisado pero muy emotivo Instagram Live ( míralo abajo ) al que fue invitada por Carlos Vives con la intención de presentarle el regalo de cumpleaños que tenía preparado para ella, la canción y el video de Curranbera, tema realizado con el fin de rendirle homenaje a la barranquillera como una de las mujeres y figuras más destacadas de Colombia para el mundo.

En la transmisión Carlos Vives resaltó la esencia de este regalo mientras la estrella del pop global lo escuchaba emocionada. “Es un regalo mío, de toda tu gente y tus amigas del colegio, de tu ciudad”, afirmó el cantante samario, a lo cual Shakira respondió: “Te agradezco tanto de verdad, no merezco esto, me emociona muchísimo ver como homenajeas a mi gente, a mi tierra, a mi papá y a la mujer barranquillera”.

Carlos Vives con Giselle Lacouture en una escena del video de Currambera dedicado a Shakira. Foto: Cortesía Paola España Press

El momento cumbre del Live llegó cuando Shakira comenzó a ver el video y se mostró emocionada al ver a las niñas bailar con sus polleras, “¡Que lindas!”, pronunció. Luego las lágrimas no se hicieron esperar al ver escenas de los pasillos del Colegio La Enseñanza donde cursó sus estudios de bachillerato, y al tratar de secar el llanto de su rostro no pudo contenerlo más cuando entró en escena su padre, el señor William Mebarak, quien siempre la ha apoyado. En ese momento la barranquillera solo atinó a taparse la cara con sus manos y sencillamente exclamar, “¡Ay Dios!”, quedó inmóvil durante un par de minutos y entre las risas y el llanto de dijo a Vives: “Ay Carlos, no… esos rincones en los que crecí y soñé. Ver a mi papá, ahí me mataste, es un homenaje también para él y sobre todo a mi tierra porque cuando veo a todas estas mujeres realmente me siento tan representada en cada una de ellas. No es que yo las represente, quizás de alguna manera sí, pero ellas también a mí y estoy tan orgullosa de la mujer barranquillera y la mujer colombiana y de quienes somos”.

Para finalizar Shakira agradeció a Vives resaltando el concepto que tiene de él como un ‘estandarte’ de Colombia, a quien considera no solo un cantante sino también un poeta, un antropólogo, un musicólogo y alguien que rescata las costumbres, valores y principios de nuestra tierra, “Que tú me entregues a mi esto es para mi uno de los honores más grande de toda mi carrera y de mi vida personal también, es el mejor regalo que me han dado”, enfatizó.

Mira aquí parte del Instagram live:

