VIDEO: “Yo me casaría contigo”, le dijo Karol G a James Rodríguez

La ruptura de Karol G y Anuel AA fue una de las más comentadas en el mundo del espectáculo. Sin embargo, esa relación ya parece ser tema del pasado, pues el puertorriqueño ya sostiene un nuevo noviazgo con ‘Yailin, la más viral’ y la colombiana fue relacionada en los últimos días con James Rodríguez, futbolista de la Selección Colombia.

Pese a las especulaciones, nunca ha habido una prueba contundente que confirme esa información. Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales desempolvaron un video donde aparece Karol G hablando de James Rodríguez durante una entrevista.

¿Qué opina Karol G de James Rodríguez?

En conversación con el generador de contenido conocido como ‘Paisa’, la intérprete de Tusa no dudó en elogiar al volante de la Selección Colombia. Allí, destacó lo “lindo” que le parece. “Yo me casaría con James Rodríguez, sino que yo soy súper fan. Me parece que tiene cara de niño, pero es súper lindo. Yo me casaría contigo, James Rodríguez”, dijo la antioqueña entre risas. No se conoce la fecha exacta del video, lo que sí se sabe es que fue grabado hace tiempo. En sus cuentas de Instagram, James y Karol G han dejado en evidencia que sostienen una gran amistad.

Algunos internautas han expresado el deseo de verlos juntos. Sin embargo, hace poco conocimos que el verdadero amor de Karol G no sería ni James Rodríguez, ni Anuel AA, sino otro de sus colegas.

¿Qué pasó con Anuel y Karol G?

Aunque Anuel AA y Karol G eran una de las parejas más sólidas de la farándula, su noviazgo llegó a su fin el año pasado. Por medio de sus redes sociales dieron a conocer la noticia que terminó sorprendiendo a sus fanáticos. Aunque no revelaron los motivos de la ruptura, sí dejaron claro que quedaron siendo muy buenos amigos.