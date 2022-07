´Voces para todes´, el podcast de estrellas sobre diversidad e igualdad

Michelle González y Pam Saasha fueron escogidas para conducir este podcast. Foto: Cortesía

La actriz Michelle González y la Drag Queen Pam Saacha, son las dos conductoras de este podcast de E!, en el que líderes de opinión, celebridades y expertos tocan temas de interés, relacionados con la diversidad y la igualdad. En Voces para todes, al que se puede acceder en Youtube y Spotify, personalidades como Maya Zapata de Racismo MX, Pepe Aguilar y Saskia Niño de Rivera hablan de sus historias de vida, de sus esfuerzos y su manera de pensar.

Michelle González, actriz mexicana, destacada por su trabajo en Mi tío, que tuvo un acercamiento con E! cuando fue invitada especial en uno de los episodios, donde se habló de racismo en la industria, tuvo una razón muy poderosa para hacer parte de Voces para todes. " Me di cuenta de que E! estaba con todas las ganas y la intención abrir la puerta, de tener diálogos sobre la diversidad, la inclusión y sobre temas importantes de los que a veces solamente se dan pinceladas. Más que la expectativa es la emoción de que cada vez más se generen estos tipos de contenidos, creo que eso nos emociona muchísimo”. Para Pam Saasha, una de las personalidades más influyentes de la comunidad LGBTQ+, fue muy gratificante haber hecho parte de este proyecto. “Todas las personas invitadas, invitades e invitados que estuvieron en este podcast aportan demasiado, y creo que dejan un muy buen sabor de boca, porque justo como decía Michelle, son temas que a veces no se ven, y eso es justo lo que queremos con este podcast, queremos alzarlos y darles visibilidad”.

¿Cuál es el mensaje que quieren dejar con este podcast?

Pam: “Más que este mensaje, queremos concientizar y que las personas se eduquen un poquito, no que nosotras seamos las maestras de la vida, pero sí deseamos conocer personas que nos puedan educar con ciertos términos y experiencias que vivieron”.

Michelle: “Fue un proceso bien ´padre´, porque las dos aprendimos y nos vulnerabilizamos de una forma tan orgánica durante el podcast, que creo que es lo que va a suceder con la audiencia, que tenga esa sensación de ´ellas tampoco sabían y no importó, no lo cortaron y lo volvieron a repetir´, todo eso de no saber, de tener dudas, de ´perdona mi ignorancia´ pero qué significa algo, va a crear una empatía con la audiencia que también tiene dudas y está desinformada. Creo que más que el mensaje, porque hay muchos que van a dar los diferentes temas, siento que esta nueva dinámica de tener un podcast en donde no solamente aprendemos nosotras, con nuestro granito de arena y el de E! es como, ´vamos a aprender todos´, a reaprender y a reeducarnos todos”.

Haciendo este podcast, ¿cuál es la mayor enseñanza que obtuvieron?

Pam: “Desde siempre me ha gustado trabajar en equipo, y de la mano con Michelle aprendí bastante. De hecho, en cada tema aportaba ella y un poquito yo, y ahí nos íbamos compaginando, aparte, conocer a los invitados y el hecho de que estuvieran dispuestos a compartirnos algo de su vida, un granito de arena que se convirtió en algo que nos dejó mucha enseñanza, lo cual, nos gustó de trabajar en este podcast”.

Michelle: “Algo que me pasó a mí, es que todos los días me sentía drenada emocionalmente, porque eran temas muy fuertes, era llegar a mi casa y hacer el resumen del día, porque además, hacíamos tres episodios al diarios, entonces era mucha información, con experiencias fuertes que nos compartían. Creo que eso empieza a generar muchísima conciencia y me permitió darme cuenta de que algunas cosas que yo pasaba por alto, respecto a ´cositas´ que aprendimos en el podcast y que habíamos platicado, las empezaba a interpretar o, al menos, a tratar de hacer un cambio”.