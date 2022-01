¿Volvieron Camila Cabello y Shawn Mendes? Este video levanta rumores

Video: TMZ

Camila Cabello y Shawn Mendes conformaban una de las parejas más estables de la música. Empezaron siendo amigos, se conocieron en 2014, en la gira de Austin Mahone, entonces novio de Camila, y aunque hubo un click entre ellos, su relación se dio primero por su gusto musical y los proyectos que tiempo después pudieron llevar a cabo. Su relación se transformó en amor, y aunque no comentaron, durante mucho tiempo, si eran o no pareja, los mensajes cariñosos y algunos videos captados por sus fans confirmaron su noviazgo.

Por Miami...

En noviembre, sólo unos días después de haber disfrutado de unas vacaciones en México, la pareja anunció, en Instagram, su ruptura, " Hola chicos, hemos decidido poner fin a nuestra relación romántica, pero nuestro amor por los demás como seres humanos es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro”. En las últimas horas, los seguidores de la pareja se conmocionaron al enterarse que los intérpretes de Señorita habían sido vistos, caminando juntos, en Miami. En un video del portal TMZ, se les puede ver mientras, en ropa cómoda y totalmente relajados, pasean a Tarzán, el Golden Retriever que la cantante tiene desde que era novia de Mendes. No se ha podido establecer si en efecto, se trata de una reconciliación, pues ninguno de los dos se ha manifestado al respecto.

Camila y Shawn fueron novios durante 2 años y terminaron en noviembre del año pasado. Foto: Getty

Los artistas no hablaron abiertamente sobre los motivos de su rompimiento, pero la intérprete de éxitos como Havana y Don´t Go Yet, habló al respecto en el programa Time to walk. “Me sentía muy inestable durante la cuarentena. Rompía a llorar al menos una vez al día. Me quedé sola con mi ansiedad y con mi mente. Eso estaba interfiriendo en mi relación”.