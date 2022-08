¿Will Smith en problemas con las redes sociales?

Will Smith está en plena campaña para reconquistar el cariño de sus fans y el perdón de la industria cinematográfica. Desde la noche de entrega de los premios Óscar, el 28 de marzo de este año, cuando recibió la estatuilla en la categoría de Mejor Actor por su interpretación del padre de Serena y Venus Williams en la cinta King Richard, su vida no volvió a ser igual.

Con un video de 6 minutos, Will Smith le pidió excusas a Chris Rock, y está listo para el comediante quiera hablar con él. Foto: Getty

En la edición número 94 de los premios Óscar, el protagonista de En busca de la felicidad y Soy leyenda subió al escenario, y ante la mirada atónita de los asistentes al teatro Dolby, en Los Ángeles, y de millones de espectadores en el mundo, le dio una tremenda bofetada al comediante Chris Rock, quien en sus comentarios, hizo alusión a la alopecia que sufre su esposa Jada Pinkett. Desde ese momento Will Smith enfrentó las críticas de quienes no estaban de acuerdo con su proceder de esa noche, incluida su cónyuge, quien mencionó que no necesitaba que nadie lo defendiera, pero también recibió palabras de aliento de un gran número de sus fans, que apoyaban su manera de defender a la madre de sus hijos menores. El actor pidió excusas en público, no puede volver a las premiaciones de la Academia por 10 años, viajó a La India y se ausentó de las redes sociales.

¿Cómo recibieron a Will Smith?

Hace unos días, después de pedir excusas, con un video, a Chris Rock y decir que esperaba el momento de poder hacerlo cara a cara, retornó, con su amor y humor de siempre, a las redes sociales. Sus seguidores y la opinión pública, no pudieron evitar asombrarse con su ´coqueteo´ al compararse con un mono. “Yo tratando de volver a las redes sociales”, escribió, y acompañó sus palabras con un video en el que aparecen dos gorilas, y uno de ellos, el de menor tamaño, intentando llamar la atención del más grande. La publicación ha tenido casi dos millones de “me gusta” y más de 50 mil comentarios, entre ellos, los de muchos famosos, entre los que se cuentan César Millán, el encantador de perros, quien dijo que el reino animal estaba con él y Justin Bieber, quien le escribió, “We miss u” (“Te extrañamos”).

¿Qué dijo Chris sobre la disculpa de Will Smith?

Will Smith le pidió excusas a Chris Rock por una de las bofetadas más famosas de la historia del cine, que sucedió no propiamente en alguno de los famosos filmes de Hollywood. En su mensaje, de 6 minutos, le expresó, “te digo, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estaré aquí siempre para cuando estés listo para hablar. Me rompe el corazón haber robado y empañado tu momento”.

Rock, quien no presentó cargos por agresión física y que se rumoró, estaba cobrando para contar su versión sobre lo que sucedió esa noche, parece, según Us Weekly, que hizo una velada alusión a las palabras de Smith, y lo hizo en uno de sus show en Nueva Jersey. “Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara”.

