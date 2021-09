Will Smith habló sobre la realidad de su matrimonio

Will Smith se sinceró sobre las reglas de su unión con Jada Pinkett. No considera el matrimonio como una prisión.

Will Smith sorprendió con sus declaraciones a la revista GQ, en las que se refirió a su matrimonio de 23 años con Jada Pinkett, a quien conoció en sus épocas del Príncipe de Bel Air, y es su esposa desde 1997. El actor, que acaba de cumplir de 53 años, contó que su unión empezó con la monogamia, pero con el tiempo y las situaciones se transformó hasta llegar a ser una relación abierta. Al principio, las creencias de Will estaba muy alejadas de las de su esposa. “Jada nunca creyó en el matrimonio convencional. Jada tenía familiares que tenían una relación poco convencional. Así que ella creció de una manera muy diferente a como yo crecí”. No lograban ponerse de acuerdo, hasta que se dieron cuenta que su matrimonio no los estaba haciendo felices. “Ya no podíamos fingir. Ambos nos sentíamos miserables y, claramente, algo tenía que cambiar”. La pareja de artistas se decidió por la libertad, porque para ellos, el matrimonio no es una cárcel.

Amor libre

Jada y Will ya dieron de qué hablar en el pasado, con las revelaciones de julio del 2020, cuando el rapero August Alsina afirmó que había tenido una relación con Jada. El músico, amigo de su hijo y 22 años menor que ella, afirmó que su romance era del conocimiento de Smith, ahora el famoso ´Príncipe del rap´ aclara que tanto ella como él, han tenido relaciones de carácter íntimo con otras personas. Aunque está satisfecho con su vida, dijo que no pretendía aconsejar sobre la mera de vivir las relaciones. “No sugiero este camino para nadie. Pero las experiencias que las libertades que nos hemos dado unos a otros y el apoyo incondicional, para mí, es la definición más alta del amor”.

El protagonista de Hombres de negro y En busca de la felicidad lanzará Will, su autobiografía, donde aparte de hablar de su carrera o sus recuerdos de niñez, tendrá un capítulo para hablar de su matrimonio, en el están consignadas muchas revelaciones.