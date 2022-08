William Levy terminó en una estación de policía, ¿qué le pasó?

Hace unos meses, el canal RCN emitió una nueva interpretación de Café, con aroma de mujer, protagonizada por Laura Londoño y William Levy, quienes personificaron a Teresa Suárez ‘Gaviota’, y a Sebastián Vallejo. Esta semana, el mismo canal de televisión incluyó dentro de su parrilla de programación la versión original, que fue realizada con Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker.

El protagonista de Café, con aroma de mujer vivió un incómodo momento en Málaga, España. Su viaje no terminó como lo esperaba. EFE/Daniel Pérez Foto: EFE - Daniel Pérez

Debido a su participación en la reconocida producción, Levy fue invitado a la edición número 12 de la gala solidaria Starlite en Marbella, España. Allí, fueron subastados tres besos suyos por 28.000 euros.

El actor también está afincado temporalmente en ese país debido al rodaje de Montecristo. Según el programa Ya es mediodía, el cubano quiso aprovechar su paso por el territorio ibérico y decidió visitar uno de sus lugares turísticos más famosos. Sin embargo, al terminar su viaje, cuando llegó al aeropuerto de Málaga, el artista no contaba con que tendría que pasar un par de horas en una comisaría local.

¿Por qué William Levy terminó en una estación de policía?

De acuerdo con lo reportado por People en Español, debido al revuelo que causó el actor entre las personas que se encontraban en el aeropuerto, tuvo que ser llevado a la estación de policía para no ser acosado por los fans. El periodista Jordi Martín, aseguró: “mi sorpresa es que no va a coger el vuelo privado que se dirige a la comisaría, descarga las maletas y está alrededor de tres horas. Me dicen que la policía le protege de cara a que los fans no le acosen en el aeropuerto”, dijo. Además explicó que fue el mismo actor quien solicitó el apoyo policial porque se sentía inseguro en ese momento.

¿Cómo fue la relación de William Levy y Laura Londoño en ‘Café, con aroma de mujer’?

En varias oportunidades, se especuló en redes sociales que los protagonistas de Café, con aroma de mujer no tenían una buena relación. La actriz desmintió esos rumores, y en entrevista con People en Español dijo: “aquí hay de todo. Había días en que nos llevábamos súper bien y otros días que no, porque eso es así en la vida real, en la vida de ficción y en todas las vidas. A veces uno quiere y a veces uno no quiere ver al otro, pero aun así seguimos trabajando”.