Willie Colón y las secuelas del accidente que por poco le cuesta la vida

El cantante boricua Willie Colón y su esposa sufrieron, en abril, un grave accidente automovilístico, cuando el artista perdió el control de su vehículo en una vía de Carolina del Norte en Estados Unidos. En ese momento, en la cuenta de Twitter del artista, se dijo que estaba en delicado estado de salud pues “las lesiones incluyeron conmoción cerebral, laceraciones en el cuero cabelludo que requirieron 16 grapas y fracturas en su vértebra cervical C1”.

En una entrevista con el programa Hoy día, de la cadena Telemundo, el artista newyorkino, de origen puertorriqueño, habló por primera vez, tres meses después del siniestro, y reveló cómo avanza su recuperación. Dentro de su relato, aseguró que su vehículo perdió el control cuando pasaban por un puente y rozaron con una de las paredes del lugar, lo que hizo que su auto diera varias vueltas.

“De repente rociamos contra el lado derecho del puente y la señora que iba detrás de nosotros nos contó que, cuando nos rociamos, el carro que íbamos remolcando brincó. Cuando brincó y cayó, arrastró la parte trasera del auto y nos puso en una dirección hasta la división del cemento entre los cuatro carriles”

Según el relato del salsero, él y su esposa sobrevivieron de milagro. “Yo estaba sangrando profusamente, y casi se me quitó todo… el cráneo lo tenía abierto. Ella vino y empezó a tratarme. Puso un paño y aguantó la sangre, me hizo preguntas, y si no fuera por ella, yo creo que hubiera muerto ahí desangrado”, contó.

Sobre las secuelas del accidente, el artista afirmó que su esposa ya está prácticamente recuperada, aunque le quedaron varias marcas en su cuerpo, mientras que él asegura que, por ahora, no puede caminar por su propia cuenta. “Yo ya me puedo levantar solo, puedo caminar, no sólo, necesito ayuda”, narró.

El cantante se encuentra terminando su recuperación en su residencia en Nueva York.