Así celebró Lincoln Palomeque su cumpleaños junto a sus hijos. ¿Y Carolina Cruz?

La relación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque sigue siendo tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación. Aunque han sido catalogados como una de las parejas más queridas de la farándula, desde el año pasado han estado en el ojo del huracán, por la supuesta crisis matrimonial que estarían atravesando.

Te puede interesar: “Nos turnamos”: Carolina Cruz habló sobre su relación con Lincoln Palomeque

Los dos aseguraron que la distancia entre ellos ha sido únicamente por motivos laborales de Lincoln, quien ha tenido que estar fuera de Bogotá y de Colombia grabando algunas producciones. Este fin de semana volvieron a ser tendencia luego de ver que en las publicaciones que el actor realizó en sus redes sociales celebrando su cumpleaños, no apareció Carolina Cruz.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Lincoln Palomeque cumplió 45 años

Mientras Carolina Cruz disfrutaba del matrimonio del chef de Día a Día, Juan Diego Vanegas y la apneista Sofía Gómez, Lincoln Palomeque estaba con sus dos hijos Matías y Salvador. “Esta es la historia. Yo estoy cumpliendo años, el gordito de al lado es mi tortica de cumple, pero el hermanito es el que se lo quiere comer”, escribió el actor junto a una foto donde aparece con los niños dentro de una piscina. La publicación recibió cientos de mensajes de felicitación, pero hubo algunos mensajes de los internautas preguntando por Carolina. “Feliz cumpleaños hermosos los tres, pero no he visto que Carito te haya felicitado”, “¿Y Carolina?”, “Y Caro no te felicita ni nada”, “faltó Carolina, lástima”.

Te puede interesar: “Es mi novio”: Carolina Cruz reveló un conmovedor momento familiar

Otro de los detalles que los internautas notaron, se presentó el pasado sábado, Día del hombre, y en esta fecha la presentadora de Día a Día no felicitó, en las redes sociales, a Lincoln. En su cuenta de Instagram, donde tiene 7 millones de seguidores, la vallecaucana realizó un post homenajeando a sus dos hijos, pero no se refirió a su pareja, Lincoln Palomeque. “Solo puedo decir: Gracias DIOS por tener a los dos más increíbles, amorosos, tiernos, sanos y nobles a mi lado, ellos me hacen sentir MÁS mujer cada día. Los AMO HIJOS”.