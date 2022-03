¿Y el bebé? Greicy Rendón sufre una fuerte caída en el escenario

Greeicy Rendón y Mike Bahía son una de las parejas más estables de la farándula nacional. En este momento se encuentran en una de las mejores etapas de sus vidas pues acaban de realizar su gira Amantes tour 2022: Att: Amor y, además, esperan a su primer hijo. Por ahora no han confirmado si es niño o niña, ni tampoco la posible fecha de su nacimiento. Al parecer, Greeicy se encuentra en su octavo mes de embarazo y según lo que ha dicho, presiente que se trata de un varón.

Durante el pasado fin de semana y durante todos estos días, han sido tendencia varios videos de algunos de los momentos más especiales que vivieron en su gira. Recientemente, se viralizó un clip donde Greeicy revela que tuvo una fuerte caída mientras subía al escenario en uno de sus shows en Cali.

Así fue la caída de Greeicy Rendón embarazada en el escenario

Con humor, la intérprete de Amantes detalló cómo se cayó minutos antes de subirse a la tarima para presentar su show. Afortunadamente, contó, que no pasó a mayores. “Yo creo que está de moda caerse en el escenario, me caí ahora, ¿ustedes me vieron?, severo totazo que me di allá. Dios, Dios mío, es que Dios es precioso, está arriba, abajo, adelante, atrás, cuidándome. Yo entré a cambiarme y dije, Dios mío qué acaba de pasar, no sabes mi cuerpo cómo reaccionó, pero qué lindo, o sea no pasó nada, pero me caí, los de adelante me vieron, estamos de moda, estamos en la moda de caerse”.

Aunque aclaró que todo estaba bien, varios de sus fanáticos no pudieron evitar preocuparse. “Ten más cuidado por favor”, “gracias a Dios estás bien y el bebé también”, “Dios mío, cuida mucho al bebesito”, “cualquier golpe puede ocasionar daños, ten más cautela”.

Evaluna también se cayó embarazada

Hace unos días, la cantante Evaluna, hija de Ricardo Montaner y esposa de Camilo, también sufrió una caída estando embarazada. Aunque no quedó registrado en video, la artista mostró un pequeño raspón que le quedó en su rodilla como consecuencia del golpe. Al igual que Greeicy Rendón, afortunadamente no pasó nada grave y tanto ella como el bebé están bien.