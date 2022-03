¡Ya es todo un hombre! Conoce al sexy hijo de Gregorio Pernía y Marcela Mar.

Marcela Mar y Gregorio Pernía sostuvieron una relación a principios de este milenio la cual duró 5 años. El fruto de este amor es su hijo Emiliano Pernía Gardeazabal, quien ya es todo un hombre que cautiva por su físico y que hoy celebra su cumpleaños número 22. Precisamente en su día, tanto su padre, como su madre, y su media hermana Luna, fruto de la actual relación de Pernía con Erika Rodríguez, dedicaron sentidos mensajes a su amado hijo y hermano.

Emiliano Pernía con su padre Gregorio y su hermana Luna. Foto: Instagram Gregorio y Luna Pern

La actriz Marcela Mar que actualmente se encuentra en España escribió en sus redes: “Hoy está de cumpleaños mi hijo adorado @emilianopernia. Me siento orgullosa del hombre en el que te has convertido, eres sensible, observador, disciplinado, empático y tienes inteligencia en la cabeza y el corazón. Llegarás a donde quieras. Feliz cumpleaños mi amor hermoso ¡a volar!”. Su padre Gregorio Pernía, fue un poco más conciso, “Feliz cumpleaños hijo mío Emiliano ¡Te amo!”, pero acompañó su mensaje de dos sexys fotografías junto a Emiliano en las que se ve lo grande que esta su primogénito mientras disfruta al aire libre con su papá en el campo y en la playa.

Para finalizar, Luna Pernía, dedicó este bello mensaje a su hermano mayor: “Feliz cumpleaños al hermano más hermoso, amoroso, sensible, bueno y ya todo un hombre. Te amo mucho @emilianopernia y te extrañooooo muchísimo”, resaltando la excelente relación que tiene con Emiliano y lo mucho que lo extraña al vivir a kilómetros de distancia.

