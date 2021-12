Ya nació Lucca, el hijo de la presentadora Laura Tobón

El pasado miércoles 29 de noviembre, nació Lucca, el primer hijo de la presentadora Laura Tobón y el empresario Álvaro Rodríguez. “El regalo más grande de año nuevo, el amor más increíble y puro que he podido sentir en la vida. 29/12/21 3:53pm llegaste a iluminarnos con tu luz baby LUCCA”, escribió la presentadora en una publicación de Instagram junto a un reel de fotos con su bebé.

En días pasados, por medio de una ronda de ‘preguntas y respuestas’ Laura Tobón le había contado a sus seguidores que su bebé ya estaba a punto de nacer y que, lo más probable, es que naciera antes de fin de año. “Cuánto estaba esperando conocerte, abrazarte y cargarte… eres más de lo que esperaba…. Así comienza nuestro 2022 con mucho que aprender y crecer SOY MAMÁÁ… todavía no me la creoooooo. Les contaré más adelante cómo han sido estos días para mi y cómo fue este día tan especial”, fueron las palabras de la presentadora que se estrenó como madre. Por ahora, no se conocen más detalles del nacimiento del pequeño. “Feliz año nuevo amores míos gracias por mandarme tanta energía para mi parto y para estos días 2021 GRACIAAAAAAAAAS”.