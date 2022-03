¡Ya no se llama Wolf! Kylie Jenner se cansó y cambió el nombre de su hijo

Kylie Jenner y Travis Scott son padres de Stormi. Ahora decidieron que su segundo hijo no se llamará Wolf. Foto: Getty

Kylie Jenner ya no llamará Wolf (lobo) a su hijo menor, que nació hace menos de dos meses. La empresaria, de 24 años, y su esposo, el músico Scott Travis, ya no se sienten cómodos con el nombre que escogieron para el pequeño, el segundo de sus hijos, que nació el 2 de febrero de este año. Esta semana, la integrante del clan Kardashian se lo comunicó a sus 321 millones de seguidores. “Para su información, el nombre de nuestro hijo ya no es Wolf. Lo cierto es que sentíamos que no encajaba con él. Lo comparto simplemente porque sigo viendo ´Wolf´ por todas partes”. Acompañó el texto con la imagen de dos manos juntas, en señal de oración. Al parecer, Kylie, que por su comentario parece estar fastidiada, ya tomó cartas en el asunto, aunque no mencionó si el bebé continuará llevando el nombre de Jacques, como su padre, cuyo nombre real es Jacques Webster, o si tendrá uno nuevo. La decisión tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes están acostumbrados a los nombres que las Kardashian dan a sus hijos, de hecho, la hija mayor de la creadora de Kylie cosmetics, que nació en febrero de 2018, se llama Stormi, que traduce ´Tormentita’. Algunos de sus primos también llevan nombres muy particulares: North (norte), Saint (santo), Psalm (salmo), hijos de Kim, Reigh (reinado), hijo de Kourtney, True (verdadera), la primogénita de Khloe y Dream (sueño), la primera hija de Rob.

Así vivió su embarazo

Kylie publicó también un emotivo video en Youtube, que tituló ´A nuestro hijo´, en el que compartió con sus seguidores los momentos más especiales de su embarazo, las celebraciones antes de la llegada del bebé, su parto y la imagen de su pareja con el recién nacido en brazos. Incluyó también las muestras de cariño de su familia, entre las que se destacan las emotivas palabras de su tía Kim: “Rezo para que ames a la familia en la que naciste porque somos muy especiales. Te amamos y estamos ansiosos por conocerte”.

Después del nacimiento, la nueva mamá estuvo alejada de las redes sociales. Su distancia tiene explicación: su postparto no fue fácil en ningún sentido. “Está bien no estar bien. Había mucha presión en mi misma, pero una vez entendí eso, que me sigo recordando que hice a un ser humano de la forma más hermosa y saludable; y tenemos que dejar de presionarnos para regresar a quienes somos, no sólo físicamente, sino mentalmente después del parto”, le confesó a sus fans.