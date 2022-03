“Yailin será una gran madre”: Anuel AA habló sobre el futuro de su relación

Hace unas semanas, el cantante puertorriqueño Anuel AA, expareja de Karol G, hizo pública su relación con la influencer ‘Yailin, la más viral’. Desde entonces, los enamorados han sido blanco de críticas por parte de algunos internautas, quienes aseguran que el artista no ha podido olvidar a Karol G y que, supuestamente, su nueva relación es por apariencia.

Te puede interesar: ¿Todavía la quiere? Anuel asegura que no se ha borrado el tatuaje de Karol G

Sin embargo, los nuevos novios han hecho caso omiso a esos comentarios, y se han dedicado a presumir su amor a través de sus redes sociales sin importar el qué dirán. Recientemente, brindaron una entrevista a la revista People en Español, y allí revelaron cómo inició su romance.

¿Quién dio el primer paso en la relación de Anuel AA y ‘Yailin, la más viral’?

Según afirmó el puertorriqueño, cuando quiso escribirle por Instagram a ‘Yailin, la más viral’, se dio cuenta que ella ya le había enviado un corazón. “¡Y yo sabía que ya yo había coronado!”, dijo el ex de Karol G. Enseguida agregó: “con ella no tengo que estar escondiéndome de ninguna forma, ni cambiar nada”, a lo que Yailin respondió risueña: “¡Tenemos un carácter bien tóxico los dos!”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La influencer aseguró que está más enamorada que nunca, y considera a Anuel como el hombre de su vida. “Es diferente, siento que lo que tengo con él nunca lo había vivido ni lo había sentido por otra persona”.

¿Anuel AA y Yailin planean tener hijos?

Desde que se conoció que están juntos, Anuel y Yailin han dado mucho de qué hablar. Según una publicación del mismo cantante, dio a entender que ya se casaron. Luego, se especuló que estarían esperando una niña, pero esa información no fue confirmada por ninguno de los dos famosos.

Te puede interesar: VIDEO: Yailin, novia de Anuel, abandonó un live al escuchar canción de Karol G

En la entrevista con el medio de comunicación mencionado anteriormente, la pareja habló de su futuro y sus planes de tener hijos. “Ay Dios mío, que sean los que Dios mande para acá. Yailin será una gran mamá”, aseguró el artista. Por su parte, la dominicana afirmó: “Me gustan los niños, a veces me siento con algún niño o niña y vuelve el tiempo atrás. Me siento pequeña, me pongo como un muchacho a meterle conversación”.