Zac Efron, James Franco y Ashton Kutcher, los amores secretos de Lindsay Lohan

Después de varias relaciones tormentosas, Linday Lohan anunció su compromiso con Bader Shammas.

Lindsay Lohan, una de las actrices más polémicas de Hollywood, anunció esta semana su compromiso con Bader Shammas, quien al parecer es su novio desde más de dos años. La artista no habló sobre su relación, aunque los rumores comenzaron cuando fue vista con él en un evento de música en Dubai, y luego con una publicación donde lo llama ´mi novio´. Aunque fue borrada, sus seguidores y la prensa se dedicaron a averiguar más sobre el misterioso hombre. Shammas no es un hombre de farándula, y se dice que es vicepresidente de una forma de gestión de patrimonios con sede en Dubai. Lohan, de 35 años apareció en las redes sociales luciendo su anillo de compromiso, que según una fuente consultada por The Sun, tiene un diamante de 4 kilates y es un diseño de la firma Harry Winston. Se dice que la protagonista de Mean Girls está muy enamorada y dispuesta a mantener esta relación estable en su vida. “Mi amor. Mi vida. Mi familia. Mi futuro”, escribió en su Instagram, donde publicó fotografías con su prometido y presumió su sortija de compromiso.

Aunque Lindsay ha intentado mantenerse alejada de los medios y de los escándalos, tiene un largo historial de drogas, alcohol, robo, cárcel, rehabilitación y amores, algunos efímeros, otros de más duración y varios no confirmados. Uno de sus romances más comentados lo sostuvo con Egor Tarabasov, un millonario heredero, 7 años mayor que ella, con quien se comprometió en 2015. En su relación, que muchos definieron como ´tóxica´, fueron constantes los maltratos físicos, tanto que después de terminar, en 2016, Lohan reveló en una entrevista, que él la golpeaba, y ella cubría los moretones que evidenciaban el maltrato, incluso es famoso un video donde aparecen juntos peleando en una playa.

Con los más ´sexis´

En su larga lista de romances aparecen músicos como Aaron Carter, su pareja en 2002, y Luis Miguel, cuando se separó de Aracely Arámbula, actores como Wilmer Valderrama, su amor en 2004, empresarios como Harry Morton y Dennis Papageorgiov, el pintor Domingo Zapata y la D.J. Samantha Ronson, con quien estuvo 2 años. En 2014, la actriz fue noticia cuando la revista In Touch publicó un listado donde aparecían más de 30 famosos con quienes tuvo relaciones. Se dice que la lista fue elaborada por la propia artista, en 2013, durante una noche de fiesta, en la que dijo, quería impresionar a sus amigos. Se rumora que al ser desechada, alguien que estaba en la reunión, la filtró al medio mencionado. Una de sus allegadas confirmó que llevaba un registro de todas sus conquistas. En la enumeración aparecen estrellas más atractivas del planeta, entre ellas Adam Levine, Justin Timberlake, Colin Farrell, Jamie Dorman, Joaquin Phoenix, Ryan Philippe, Benicio del Toro, Orlando Bloom, Heath Ledger, Zac Efron, James Franco y Evan Peters.