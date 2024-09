Esta es la dieta que hace Jennifer López. ¡Hay un alimento que la mantiene flaca!

Aunque Jennifer López no pasa por su mejor momento sentimental, a raíz de su divorcio, luego de dos años, con el actor Ben Affleck, la actriz, cantante y empresaria sigue viéndose espectacular físicamente.

A sus 55 años la neoyorquina, de origen hispano, luce una figura escultural que llama la atención a donde quiera que va. Sus caderas y cintura son algunas de las partes que más admiran sus seguidores, pues se evidencian tonificadas y libres de rollitos, esto gracias al ejercicio que practica a diario, de la mano de sus dos entrenadores personales.

No obstante, no es solo ejercicio, López reveló a la revista People información privilegiada sobre el alimento que consume a diario, que no es de los más populares en nuestro país, y la mantienen flaca. López aseguró que en todas sus cenas incluye las famosas Coles de Bruselas.

Ella admitió que, si bien es cierto, no tienen el mejor sabor, si ayudan a adelgazar; según los expertos, sobre todo, en las etapas previas a la menopausia, que es el momento donde la grasa empieza a acumularse en el abdomen y la espalda.

Jennifer López come a diario Coles de Bruselas

Curiosamente estas declaraciones surgen después de que la Universidad de Harvard incluyera a las coles dentro de la lista de los cinco alimentos que se deberían consumir a diario por sus valores nutricionales, ya que ayuda a bajar los niveles de colesterol en la sangre, entre otros beneficios como el de reducir la fatiga, mejorar la visión y favorecer la pérdida de peso.

Sobre la dieta en sí de la cantante, ella es una seguidora del régimen del metabolismo acelerado, que elimina por completo de todas las comidas, los alimentos refinados y procesados, la cafeína y el alcohol. Por el contrario, permite la libre ingesta del pollo, la carne de cerdo y res magra y de pavo. Sobre los vegetales, incluye verduras de hoja verde, pimentones, zanahorias, nabos, berenjenas y calabacín.

Jlo consume grasas vegetales, frutos secos y mucha agua

En cuanto a grasas, permite el consumo de aguacate y de frutos secos, de igual manera, los granos enteros y las hortalizas.

Sobre el desayuno de la cantante, ella reveló hace ya un tiempo que comienza el día con un batido que lleva proteína de suero en polvo, fresas, arándanos, frambuesas, yogur griego, canela, miel, jugo de limón fresco. La estrella también reveló que consume mínimo siete vasos de agua al día.

