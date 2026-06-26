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Comic Con Colombia: invitados, horarios y más sobre la edición 2026 en Bogotá

La convención de cultura pop regresa a Corferias con actores, artistas de doblaje, cosplayers internacionales y una agenda de actividades para fanáticos de todas las edades.

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Por Redacción Vea
26 de junio de 2026
Comic Con Colombia 2026
Fotografía por: Comic Con Colombia

La Comic Con Colombia 2026 abrirá sus puertas desde este jueves 26 y hasta el domingo 29 de junio en Corferias, en Bogotá. Durante cuatro días, el evento reunirá a figuras nacionales e internacionales de la cultura pop, entre ellas el actor Tyler Hoechlin, reconocido por interpretar a Superman en las series ‘Supergirl’ y ‘Superman & Lois’, además de su papel de Derek Hale en ‘Teen Wolf’.

La convención, dedicada al entretenimiento y la cultura pop, reúne a seguidores de los cómics, el cine, las series, los videojuegos, el anime, el manga y el cosplay. Cada edición ofrece encuentros con invitados especiales, paneles, actividades temáticas, concursos y espacios para que los asistentes disfruten de distintas expresiones de este universo.

Invitados a la Comic Con y horarios para conocerlos

Uno de los invitados internacionales más esperados de esta edición es Tyler Hoechlin, estrella de Hollywood recordada por sus papeles como Superman y Derek Hale. El actor estará únicamente el domingo 29 de junio y participará en jornadas de fotografías y firma de autógrafos a las 11:00 a. m., 12:00 m., 1:30 p. m., 2:30 p. m., 3:30 p. m., 4:30 p. m. y 5:30 p. m.

Otro de los invitados confirmados es Michael Cudlitz, actor reconocido por interpretar a Abraham Ford en ‘The Walking Dead’ y a Lex Luthor en ‘Superman & Lois’. Su participación será el sábado 27 de junio, cuando ofrecerá sesiones de fotografías a la 1:30 p. m. y 4:00 p. m., además de firmas de autógrafos a las 2:30 p. m. y 5:00 p. m.

El domingo 28 de junio será el turno de Jeff Ward, actor estadounidense reconocido por interpretar a Buggy en la adaptación live-action de ‘One Piece’ de Netflix y a Deke Shaw en la serie de ‘Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.’. También ha participado en producciones como ‘Channel Zero: No-End House’ y ‘Brand New Cherry Flavor’. Durante la jornada ofrecerá sesiones de fotografías a las 11:00 a. m., 1:30 p. m. y 4:00 p. m., así como firmas de autógrafos a las 12:00 m., 2:30 p. m. y 5:00 p. m. Al igual que con los demás invitados, estas actividades tienen un costo adicional.

os aficionados al doblaje también podrán encontrarse con Carlos Segundo y Patricia Acevedo, dos de las voces más reconocidas de Latinoamérica. Segundo ha dado vida a personajes como Piccolo en ‘Dragon Ball Z’, Woody en ‘Toy Story’, Severus Snape en la saga de ‘Harry Potter’, ‘Goofy’ y ‘ALF’.

Por su parte, Acevedo es recordada por interpretar a Serena Tsukino en ‘Sailor Moon’, Lisa Simpson, Milk en ‘Dragon Ball’ y Angélica Pickles en ‘Rugrats’. Ambos estarán presentes durante los cuatro días de la convención, del 26 al 29 de junio, ofreciendo sesiones de fotografías y firma de autógrafos entre la 1:00 p. m. y las 7:00 p. m., actividades que tendrán un costo adicional.

También harán parte de la programación los cosplayers internacionales Leon Chiro y Elizabeth Rage, reconocidos por sus caracterizaciones inspiradas en videojuegos, anime, cine y otros referentes de la cultura pop. Los dos compartirán con los asistentes el sábado 27 de junio en sesiones de fotografías a la 1:30 p. m. y 3:30 p. m., así como de firma de autógrafos a las 2:30 p. m. y 4:30 p. m. Quienes adquieran el Full Pass o el kit oficial de la Comic Con podrán acceder a estas actividades sin costo adicional.

En cuanto a los horarios generales, la Comic Con Colombia abrirá sus puertas el jueves 26 de junio de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.; el viernes 27 de junio de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.; y el sábado 28 y domingo 29 de junio de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. La programación completa, con los horarios de conferencias, paneles, concursos, firmas de autógrafos y demás actividades, puede consultarse en el sitio web oficial de la Comic Con Colombia antes de asistir.

Redacción Vea

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