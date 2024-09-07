Concierto de Ryan Castro en Bogotá: horarios, setlist, recomendaciones y más

El próximo 31 de octubre, Ryan Castro se presentará en el coliseo Medplus de Bogotá con su gira Sendé World Tour, un recorrido internacional con el que ha visitado escenarios de Europa y América. El intérprete de Sanka y Ojalá prepara un espectáculo en vivo con sorpresas, bailarines y una producción de gran formato para celebrar junto a sus seguidores en la capital.

Su llegada a Bogotá se da tras lograr un sold out en Madrid, España, donde reunió a más de 12 mil personas en una de las fechas más destacadas de su tour. Con este concierto, el reguetonero paisa consolida su proyección internacional y su posición como uno de los artistas urbanos más exitosos del país.

Horarios para el concierto de Ryan Castro en Bogotá

Las puertas del coliseo Medplus se abrirán a partir de las 6:00 p.m., y el acceso estará restringido para objetos como sombrillas, alimentos, bebidas o cualquier elemento que pueda representar riesgo de lesiones. Se recomienda asistir con los celulares cargados o llevar baterías portátiles para evitar contratiempos durante el evento.

El show abrirá oficialmente a las 8:00 p.m. con la presentación de DJ Tornall, TGO y Onyl, quienes estarán a cargo del opening act. Luego, a las 9:00 p.m., Ryan Castro subirá a tarima para dar inicio a su concierto en Bogotá.

Debido a la ubicación del coliseo, las restricciones de movilidad en la ciudad y la coincidencia con la noche de Halloween, se recomienda llegar con suficiente tiempo para evitar demoras en el ingreso.

Posible ‘setlist’ de Ryan Castro en Bogotá

Aunque Ryan Castro no ha revelado oficialmente el listado de canciones que interpretará en Bogotá, los fanáticos ya especulan sobre el posible setlist basándose en su más reciente concierto en Madrid, España, donde reunió a 12 mil personas en el Wizink Center.

En esa presentación, el artista interpretó más de 30 temas, entre ellos:

Sende – Rebeca Parte y choque SQ Sanka Bombastik Botapafo Novio no Donde formula La villa Ba Ba’ Bad Formula Pelinegra FDSR Lejanía Ojalá Corazón roto Apoca luz 4Life Gata G – Palabras sobran Mil vidas Menos el cora Mujeriego Pichón Ritmo que nos une Guetto Star – Wasa Wasa Nivel de perreo Soxé Noche en Medellín Monastery +57 Jordan Quema Malory – Ba Ba’ Bad Remix

Si el orden se mantiene, el concierto promete un recorrido completo por los mayores éxitos de Ryan Castro, con momentos dedicados al reguetón clásico, colaboraciones internacionales y sus más recientes lanzamientos.