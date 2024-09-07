Logo Revista Vea
Concierto de Ryan Castro en Bogotá: horarios, setlist, recomendaciones y más

Esto es lo que debe saber sobre el regreso del reguetonero paisa a la capital colombiana, tras su paso por España.

Por Daniel Guerrero Aldana
30 de octubre de 2025
El cantante y compositor colombiano de música urbana, Ryan Castro.
Fotografía por: Carlos Ortega

El próximo 31 de octubre, Ryan Castro se presentará en el coliseo Medplus de Bogotá con su gira Sendé World Tour, un recorrido internacional con el que ha visitado escenarios de Europa y América. El intérprete de Sanka y Ojalá prepara un espectáculo en vivo con sorpresas, bailarines y una producción de gran formato para celebrar junto a sus seguidores en la capital.

Su llegada a Bogotá se da tras lograr un sold out en Madrid, España, donde reunió a más de 12 mil personas en una de las fechas más destacadas de su tour. Con este concierto, el reguetonero paisa consolida su proyección internacional y su posición como uno de los artistas urbanos más exitosos del país.

Horarios para el concierto de Ryan Castro en Bogotá

Las puertas del coliseo Medplus se abrirán a partir de las 6:00 p.m., y el acceso estará restringido para objetos como sombrillas, alimentos, bebidas o cualquier elemento que pueda representar riesgo de lesiones. Se recomienda asistir con los celulares cargados o llevar baterías portátiles para evitar contratiempos durante el evento.

El show abrirá oficialmente a las 8:00 p.m. con la presentación de DJ Tornall, TGO y Onyl, quienes estarán a cargo del opening act. Luego, a las 9:00 p.m., Ryan Castro subirá a tarima para dar inicio a su concierto en Bogotá.

Debido a la ubicación del coliseo, las restricciones de movilidad en la ciudad y la coincidencia con la noche de Halloween, se recomienda llegar con suficiente tiempo para evitar demoras en el ingreso.

Posible ‘setlist’ de Ryan Castro en Bogotá

Aunque Ryan Castro no ha revelado oficialmente el listado de canciones que interpretará en Bogotá, los fanáticos ya especulan sobre el posible setlist basándose en su más reciente concierto en Madrid, España, donde reunió a 12 mil personas en el Wizink Center.

En esa presentación, el artista interpretó más de 30 temas, entre ellos:

  1. Sende – Rebeca
  2. Parte y choque
  3. SQ
  4. Sanka
  5. Bombastik
  6. Botapafo
  7. Novio no
  8. Donde formula
  9. La villa
  10. Ba Ba’ Bad Formula
  11. Pelinegra
  12. FDSR
  13. Lejanía
  14. Ojalá
  15. Corazón roto
  16. Apoca luz
  17. 4Life
  18. Gata G – Palabras sobran
  19. Mil vidas
  20. Menos el cora
  21. Mujeriego
  22. Pichón
  23. Ritmo que nos une
  24. Guetto Star – Wasa Wasa
  25. Nivel de perreo
  26. Soxé
  27. Noche en Medellín
  28. Monastery
  29. +57
  30. Jordan
  31. Quema
  32. Malory – Ba Ba’ Bad Remix

Si el orden se mantiene, el concierto promete un recorrido completo por los mayores éxitos de Ryan Castro, con momentos dedicados al reguetón clásico, colaboraciones internacionales y sus más recientes lanzamientos.

Daniel Guerrero Aldana

Por Daniel Guerrero Aldana

Periodista y comunicador social egresado de la Universidad Central con máster en Innovación Social. Escribe sobre entretenimiento, con enfoque crítico y sensibilidad por las historias que conectan con la gente.nguerrero@elespectador.com
Temas:

Ryan Castro

Ryan Castro Bogotá

Concierto Ryan Castro Bogotá

Sendé World Tour

