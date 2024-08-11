Conciertos de Martin Garrix en Colombia: fechas, lugares, precios y más sobre el regreso del

Martin Garrix, uno de los nombres más influyentes de la música electrónica actual, regresará a Colombia en 2026 con dos conciertos que harán parte de su próxima gira por América. El DJ volverá a Bogotá y Medellín con un montaje actualizado después del lleno total que logró en 2024

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Dónde y cuándo son los conciertos de Martin Garrix en Colombia?

El anuncio confirma que el artista se presentará el 4 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá y el 5 de diciembre de 2026 en Medellín, con un espectáculo completamente rediseñado para la nueva etapa de su Americas Tour. Esta producción incluirá visuales de gran escala, sincronización lumínica avanzada, pirotecnia y nuevas versiones de los temas que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

La visita llega mientras Garrix continúa afianzándose como figura central del EDM global. Con 28 años, ha encabezado tarimas de festivales como Tomorrowland, Ultra, EDC y Lollapalooza, y ha sido elegido en varias oportunidades como el DJ número uno del mundo por la revista DJ Mag. También supera los 20.000 millones de reproducciones combinadas en plataformas digitales, impulsado por sencillos como Animals, In the Name of Love y Scared To Be Lonely.

Precios y fechas de venta de boletería del concierto de Martin Garrix en Bogotá

Las localidades para el Movistar Arena se ofrecerán en dos etapas de venta: una inicial y otra final, cada una con valores distintos. Estos son los rangos:

Etapa 1

Tribuna Fan Sur: alrededor de $383.000

Platea: cerca de $272.000

Segundo piso: Sectores de vista parcial y varias secciones regulares: desde $297.000 Sectores preferenciales: cerca de $396.000 Otros segmentos del nivel: entre $247.000 y $272.000

Tercer piso: Sectores superiores: entre $128.000 y $247.000



Etapa final

Tribuna Fan Sur: cerca de $450.000

Platea: alrededor de $320.000

Segundo piso: Vista parcial y zonas regulares: desde $350.000 Preferenciales: cerca de $396.000 Otras secciones: entre $290.000 y $320.000

Tercer piso: Valores que oscilan entre $150.000 y $250.000 según el sector



En cuando a las fechas de venta:

Preventa Fans: desde el martes 9 de diciembre a las 10:00 a.m. hasta el viernes 12 de diciembre a las 11:59 a.m.

Preventa Clientes Movistar Total: del 9 de diciembre a las 10:00 a.m. hasta el 11 de diciembre a las 9:59 a.m.

Preventa Banco Falabella: del jueves 11 de diciembre a las 10:00 a.m. hasta el viernes 12 de diciembre a las 11:59 a.m.

Venta general: viernes 12 de diciembre a partir de las 12:00 p.m. y hasta agotar existencias.

Los detalles del concierto en Medellín, incluyendo boletería y distribución del escenario, serán anunciados próximamente.