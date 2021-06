¿Cuántas y cuáles cirugías tiene Khloé Kardashian?

Muchos han criticado a Kloé Kardashian por su apariencia física. Incluso, diseñadores y estilistas de moda han llegado a llamarla ‘fea’, comparándola con sus hermanas Kim y Kourtney Kardashian. Debido a esos comentarios, su autoestima decayó y sus inseguridades aumentaron. En una entrevista aseguró que se volvió dura consigo misma, por la percepción que tenían las personas de ella.

En su cuenta de Instagram ha generado desconcierto y polémica por muchas de sus fotos, aparentemente con uso excesivo de retoques digitales. Entre tanto, sus seguidores afirman que aparte de eso, la socialité tiene varias cirugías en su rostro.

Después de tantas especulaciones, la empresaria reveló que se sometió a una operación porque se sentía inconforme con su aspecto físico. En un programa de Keeping Up With the Kardashians, presentado por Andy Cohen, la hermana de Kim Kardashian aseguró que únicamente se ha sometido a una cirugía de nariz. “Todo el mundo dice: ‘Oh Dios mío, se ha hecho su tercer trasplante de rostro’, pero sólo me he hecho una operación de nariz”.

Entre otras confesiones, la empresaria aseguró que en algún momento de su vida se inyectó botox en otras partes de su cuerpo, pero éste no respondió bien y trajo inconvenientes para su salud. Dentro de los comentarios que le dejan en sus redes sociales, alguna vez un seguidor la trató de ‘allien’. “¿Qué tipo de farmacéutica elige de portavoz a alguien que se ha sometido a tanta cirugía plástica que parece un extraterrestre?”. Pese a eso, Kloé trata de enviar mensajes de paz a todos los que la denigran y continúa en la batalla de ser una mujer segura.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson se separan de nuevo

Después de reavivar varias veces una difícil relación, Khloé Kardashian y Tristan Thompson han decidido tomar caminos separados otra vez, al parecer, por infidelidad por parte del jugador de baloncesto. La pareja se había vuelto a dar otra oportunidad el año pasado, en plena pandemia.

La razón por la que se separaron esta vez, según medios como el Daily Mail, fue porque vieron a Tristan acompañado de varias mujeres, en una noche de fiesta, entrando a una habitación. Las imágenes se hicieron públicas y después de tantos escándalos la relación terminó desgastándose.