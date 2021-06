Daddy Yankee enternece las redes con la hija de Natti Natasha

El pasado 22 de mayo, a sus 34 años, la cantante Natti Natasha dio a luz a su primera hija, Vida Isabelle Pina Gutiérrez. La artista presentó a su pequeña, nacida en Miami, en su cuenta de Instagram, y junto a una foto de la recién nacida escribió: “Les presento el sueño más grande que puede recibir una mujer”.

Desde entonces, la cantante y su esposo Raphy Pina han manifestado la felicidad que sienten al ser padres y disfrutar del proceso de construir su familia y hacer música.

Daddy Yankee fue el padrino artístico de Natti Natasha cuando apenas comenzaba su carrera musical. Entre ellos nació una gran amistad, y por eso no es extraño que los artistas compartan importantes momentos no sólo de sus carreras, sino también de sus vidas personales. Por esta razón, el artista del género urbano fue de los primeros en conocer personalmente a la pequeña Vida Isabelle, quien aún no cumple un mes de nacida.

Con este boomerang, publicado en el perfil de Instagram del cantante, se observa al cantante cargando a la bebita. Daddy Yankee no pudo ocultar su felicidad. Inmediatamente, muchos de sus seguidores se enternecieron con la imagen, afirmando que era la perfección en una sola foto.

Entre los tantos comentarios, hubo varios que también generaron curiosidad, pues destacaban que al cantante urbano no le pasan los años y cada día se ve más joven. “les apuesto, la bebé crece y todavía Daddy Yankee se verá igual que en esta foto”, “Yankee se ve más joven que Vida”.

Vale la pena resaltar que tanto Daddy, como su esposa Mireddys González, desde hace muchos años son muy buenos amigos de Natti y Raphy Pina, incluso este último es el mánager del cantante.

