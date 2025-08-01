Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 61: siga el minuto a minuto del reality

Después de la salida de Cris comienza una nueva etapa para el reality de Caracol. Pronto se sabrá quiénes son las ocho mejores mujeres del Desafío.

Andrea Serna invita a los desafiantes a abrir kits de relajación para que cada uno escuche un momento por audífonos y sin interrupción, la tarea asignada, si es el Elegido.

Mientras comienza la prueba Gamma se divierte aprendiendo pasos de baile.

Día 42 y los equipos comienzan con la incertidumbre de cuáles será los dos que quedaran en la nueva etapa del reality.

