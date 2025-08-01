Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 61: siga el minuto a minuto del reality

Después de la salida de Cris comienza una nueva etapa para el reality de Caracol. Pronto se sabrá quiénes son las ocho mejores mujeres del Desafío.
Hace 5 horas
Momento de relajación
Andrea Serna invita a los desafiantes a abrir kits de relajación para que cada uno escuche un momento por audífonos y sin interrupción, la tarea asignada, si es el Elegido.
Hace 5 horas
Gamma se relaja
Mientras comienza la prueba Gamma se divierte aprendiendo pasos de baile.
Hace 5 horas
Día 42
Día 42 y los equipos comienzan con la incertidumbre de cuáles será los dos que quedaran en la nueva etapa del reality.