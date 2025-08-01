Logo Revista Vea
Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 61: siga el minuto a minuto del reality

Este viernes 26 de septiembre, Caracol Televisión transmite el capítulo 60 del ‘Desafío 2025’. Aquí todos los pormenores del episodio.

27 de septiembre de 2025
Después de la salida de Cris comienza una nueva etapa para el reality de Caracol. Pronto se sabrá quiénes son las ocho mejores mujeres del Desafío.

Hace 5 horas

Momento de relajación

Andrea Serna invita a los desafiantes a abrir kits de relajación para que cada uno escuche un momento por audífonos y sin interrupción, la tarea asignada, si es el Elegido.

Hace 5 horas

Gamma se relaja

Mientras comienza la prueba Gamma se divierte aprendiendo pasos de baile.

Hace 5 horas

Día 42

Día 42 y los equipos comienzan con la incertidumbre de cuáles será los dos que quedaran en la nueva etapa del reality.

Desafío Siglo XXI

Desafío XXI

QUé pasó en Desafío

