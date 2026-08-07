Ella es Maía, cantante que interpretó el Himno Nacional en la posesión. Estuvo en ‘La Voz’

Maía fue una de las artistas que participó en la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella, realizada este viernes 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde el nuevo mandatario asumió el cargo para el periodo 2026-2030.

La cantante barranquillera tuvo a su cargo uno de los primeros momentos musicales del acto solemne: interpretó el Himno Nacional de Colombia en vivo, acompañada por músicos durante su presentación.

Así fue la presentación de Maía en la posesión de Abelardo de la Espriella

Para la ocasión, la artista lució un atuendo oscuro compuesto por blazer y pantalón, acompañado de una blusa blanca. Llevó el cabello recogido y añadió a su vestimenta un llamativo detalle decorativo en uno de los lados del blazer, que tenía una forma similar a la de una iguana o un camaleón.

Después de interpretar el Himno Nacional, Maía continuó con su participación musical y cantó ‘Aleluya’, una de las canciones más reconocidas del cantautor canadiense Leonard Cohen, publicada originalmente en 1984 y versionada posteriormente por numerosos artistas. La barranquillera fue la única artista invitada para intervenir musicalmente en el acto de posesión.

De esta manera, la cantante tuvo un papel destacado en la parte musical del acto de posesión, que se llevó a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

La participación de Maía en la ceremonia también recordó la colaboración musical que la cantante tuvo con Abelardo de la Espriella, quien en 2019 lanzó junto a ella una versión de ‘Por ti volaré’. La canción fue publicada como una colaboración entre ambos y constituye un antecedente de la relación artística que volvieron a mostrar durante la posesión presidencial.

Un repaso por la carrera de Maía

Mónica Andrea Vives Orozco, conocida artísticamente como Maía, es una cantante y compositora barranquillera que acumula más de dos décadas de trayectoria. Su carrera comenzó a tomar forma en 1998, cuando, con 16 años, ganó el concurso ‘Colombia Suena Bien’, organizado por Sony Music, entre cerca de 60.000 participantes. Cuatro años después lanzó ‘Niña bonita’, canción que se convirtió en uno de sus mayores éxitos y le valió un doble disco de platino.

A lo largo de su carrera, la artista ha transitado por géneros como la salsa, el tropipop, el bolero, la balada y el pop latino. Entre sus canciones más reconocidas también están ‘Ingenuidad’, ‘Se me acabó el amor’, ‘No quererte’, ‘Pa’ Lante’ y ‘Fiesta de Verano’, esta última en colaboración con Maluma. Su álbum ‘Instinto’ recibió una nominación al Latin Grammy en 2012 a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, mientras que ‘Esta noche hay fiesta’ también fue nominada en la categoría de Mejor Canción Tropical en 2016.

Su trayectoria también se ha extendido a la televisión. En 2012 fue asesora de Carlos Vives en ‘La Voz Colombia’ y posteriormente se desempeñó como jurado de ‘A Otro Nivel’. En 2022 se convirtió en una de las mentoras de ‘La Descarga’, programa en el que regresó para una segunda temporada.

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