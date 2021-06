¡Exclusivo! Rafa Taibo revela cómo fue su lucha contra el Covid 19

Rafa Taibo, presentador del programa Ellos está aquí, vivió una de las experiencias más difíciles de su vida luego de ser contagiado con Covid 19. Después de una semana en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica El Country, el presentador regresó a su casa, y en exclusiva para Vea, contó cómo vivió este proceso.

“Realmente esto ha sido una de las experiencias más brutales de mi vida que me ha puesto al frente de la fragilidad que tenemos como seres humanos, me afectó no solo anímica sino también físicamente, es aterrador, hay que cuidarse mucho”, afirmó.

Su lucha inició el pasado 22 de mayo, cuando empezó a sentir que algo en su cuerpo no estaba bien. Un cuadro de neumonía lo llevó a la clínica para recibir atención especializada.

Te puede interesar: Andrea Valdiri da a luz a su segunda hija en Barranquilla

En diálogo con Vea, Rafa manifestó: “Uno nunca calcula que le va a tocar, pese a todas las medidas de seguridad, todas las pruebas que me hago semanales por mi trabajo. No quiero decir que sea fruto de la vacuna, pero la coincidencia es que me vacuné el 21 y el 22 ya tenía unos síntomas realmente inquietantes (…) El dolor de cabeza como nunca lo has vivido, no poder mover los ojos, el tembleque, la tiritona, el no pensar con claridad y, sobre todo, la falta de oxígeno, el tener la sensación de que no eres capaz de llenar con aire tus pulmones”.

Pese su grave estado de salud, el español nunca perdió la fe, y aferrado a la vida, luchó, aunque sus fuerzas no dieran más.

“Hubo un par de momentos en los que decía ´ya, hasta aquí, no más, se acabó´, pero bueno, gracias a Dios parece que se ha ido superando, y lo único que sí me gustaría es alertar, por favor, de la importancia de cuidarse. Como esto te entre, no te imaginas en qué pesadilla te metes”

Puedes leer: ¿Por qué Fanny Lu no estará en La Voz Kids?

Afortunadamente, el presentador contó con la compañía de sus familiares que viajaron de España y de sus amigos más cercanos, quienes lo animaban día a día a no desfallecer. Rafa Taibo se recupera en su casa de las secuelas que el Covid 19 dejó en su cuerpo.

“En este momento, fruto del Covid, tengo una neumonía grave y una trombosis en un pulmón que son superables a base de paciencia y de cuidado, tengo todos los cuidados. Lo peor creo que ha pasado”, afirmó.

Vea aquí la entrevista completa: