11 de septiembre de 2001: Estos famosos se salvaron de morir en las Torres Gemelas

El 11 de septiembre del 2001 la vida de los estadounidenses cambió para siempre. Luego de que un ataque terrorista impactara con dos aviones las famosas Torres gemelas ubicadas en el centro financiero de Nueva York. El hecho transformó la concepción de seguridad no solo en el país del Norte sino en el resto del mundo.

Las series que se graban en Nueva York o sus cercanías en ese momento suspendieron sus rodajes y durante meses estuvieron aguardando que la ciudad se recuperara del ataque que enlutó miles de familias, pues hubo víctimas no solo en las torres, sino en edificaciones aledañas, además de los bomberos que perecieron buscando apagar los incendios o ayudar a quienes estaban atrapados en los escombros.

Historias de sobrevivientes que por algún motivo no llegaron a tomar uno de los vuelos que impactó las torres o que tenían reuniones en uno de los edificios que se derrumbó han surgido con el paso de los años. En la industria del entretenimiento también hay relatos que contar. Varias son las celebridades que se salvaron de morir aquel día porque ‘algo’ ocurrió.

Mark Wahlberg volaría en uno de los aviones estrellados

El actor Mark Wahlberg, estelar de ‘El planeta de los simios’, ‘La verdad sobre Charlie’ y ‘Los otros chicos’, entre otras, tenía planeado volar en el vuelo 11 de American Airlines, que se estrelló contra el World Trade Center, sin embargo. él y sus compañeros decidieron a último minuto no volar en ese avión y prefirieron ir a un Festival de Cine en Toronto. Ese cambio de planes los salvó de morir, pues en ese avión no hubo sobrevivientes.

El actor, años más tarde, tuvo un desafortunado comentario cuando dijo que si hubiera volado allí, hubiera detenido el ataque con sus propias manos, pero al recibir críticas, se disculpó.

Michael Jackson tenía reunión en una de las Torres Gemelas

Jermaine Jackson, hermano mayor de la estrella, que murió en el 2009, siempre ha sostenido que ese día el cantante tenía una cita programada en una de las torres impactadas, pero no cumplió la agenda, ya que se quedó dormido, pues la noche anterior se quedó hasta muy tarde en el teléfono hablando con su madre y sus hermanos. “Afortunadamente, ninguno de nosotros tenía idea de que Michael debía asistir a una reunión esa mañana en la cima de una de las Torres Gemelas. Solo descubrimos esto cuando mamá llamó a su hotel para asegurarse de que estaba bien. Ella, Rebbie (Jackson) y algunos otros lo habían dejado allí alrededor de las 3 a.m. ‘Madre, estoy bien, gracias a ti’, le dijo. ‘Me mantuviste despierto hablando tan tarde que me quedé dormido y falté a mi cita’”, le habría dicho Michael a su mamá.

A la duquesa de York llegar tarde la salvó

Sarah Ferguson, la duquesa de York y exesposa del príncipe Andrés de Inglaterra, tenía una cita el 11 de septiembre del 2001 en las oficinas de la Organización sin ánimo de lucro ‘Chances for children’, ubicada en el piso 101 de la torre 1 del World Trade Center. Ferguson no llegó temprano debido a una entrevista en vivo que realizó esas misma mañana con el periodista Matt Lauer para el programa matutino de la cadena NBC. Durante la emisión, la entrevista tuvo que interrumpirse cuando un avión impactó contra la torre.

Esa misma mañana el nadador Ian Thorpe estaba en Nueva York y planeó ir al observatorio de la terraza del World Trade Center con su cámara. Sin embargo, al llegar al lugar cayó en cuenta de que había dejado su cámara en el hotel, tomó un taxi y yendo escuchó la noticia del impacto de las aeronaves en el lugar donde planeaba hacer fotos.

También es escritor Seth McFarlane, creador de “Padre de familia” y otras exitosas series animadas, tenía programado tomar un avión de Nueva York a Los Ángeles. Sin embargo, debido a un error de su agencia de viajes, se le dijo que la hora de salida era a las ocho y cuarto de la mañana, cuando en realidad era a las 7:45 a.m. Cuando McFarlane llegó al aeropuerto, su avión ya había despegado. Una hora después, se estrelló contra las Torres Gemelas.

Rob Lowe se convirtió en pieza importante del caso 9/11

El actor Rob Lowe no estuvo en ninguno de los vuelos impactados, sin embargo, si se convirtió en un importante testigo de la investigación, pues 10 días antes de los atentados, tomó su vuelo habitual que lo llevaba al set de “El ala oeste de la Casa Blanca” en Washington. Este vuelo, el número 93, fue el que se estrelló en Pensilvania el mismo 11, gracias a que los pasajeros se opusieron a que fuera llevado hasta el Pentágono, como eran los planes de los terroristas. El que había tomado Lowe fue el de prueba de los secuestradores.

Otro relato triste, que se recuerda en el aniversario de las Torres, es el del comediante Pete Davidson, ex de Kim Kardashian, quien perdió a su padre, Scott Davidson, luego de que la torre norte cayera sobre el Marriott World Trade Center, un hotel donde estaba haciendo labores de evacuación.

