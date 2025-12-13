2025: el año dorado de la música popular

Luis Alfonso, Pipe Bueno y Yeison Jiménez llenaron escenarios y llevaron su música al mundo entero. Fotografía por: El Espectador

Yeison Jiménez: “Estoy en el mejor momento en toda mi historia musical”

“Ha sido la fiesta de cumpleaños más insuperable que voy a tener en mi vida. Decidí celebrar en un estadio”, dice el intérprete de Manzanares (Caldas), que el 26 de julio de este año hizo su primer Campín. “El gran reto era convencer a la gente de que un artista de música popular merece llenar un estadio, y que la gente salga diciendo ‘volvería a un estadio El Campín o a un estadio en Colombia a un concierto de música popular’ porque nadie lo había hecho”. Yeison, quien fue pionero en el 2024 con seis fechas en el Movistar Arena, vendió más de la mitad de las entradas en un solo día y en mes y medio logró agotar localidades. “Lo llenamos, y desde ahí considero que estoy en el mejor momento en toda mi historia musical”. Organizarlo fue “una locura” que se preparó por tres meses. Una vez más Jiménez, quien este año tuvo “Se acabó” en el número uno en ocho países, comprueba que él y sus colegas no estaban equivocados.

“Cuando comencé en esto, hace 14 años, ni siquiera existían emisoras que hoy por hoy suenan popular, que no sonaba nuestra música, que decían que era la música de las esquinas, de los borrachos, de los bares, de los pueblos, que es una música pueblerina. Me pasó mucho, llegaba con 20 años y me decían: ‘la música popular no la sonamos acá’, y hoy se rompió ese esquema y nos abre las puertas de los mejores canales, de los premios internacionales, de los premios nacionales, de los estadios”.

Pionero, competitivo, trabajador y sin miedo a la hora de lanzarse a cumplir sueños, Jiménez habla del 2026. “Estamos trabajando desde México hasta Chile. Estamos enfocando toda nuestra energía en sacar el género de este país, que lo escuchen en México, Estados Unidos, Honduras, El Salvador…”.

Pipe Bueno: Su internacionalización en México y Estados Unidos

Este 2025, tras 17 años de esfuerzo, disciplina y dedicación, el intérprete de ‘Recostada en la cama’ cumplió un gran sueño, que había imaginado desde hace muchos años: realizar su primera gira en Estados Unidos: “La noticia para mucha gente fue que me acababan de dar la visa por primera vez, pero en realidad fue que por primera vez en 17 años pude realizar mi gira. Fueron muchas batallas y ver cómo no desfallecí, cómo perseveré, cómo estuve superfirme en lo que creía y quería, y que tarde o temprano trajo sus frutos. A veces la gente cree que el mundo artístico es color de rosa todo el tiempo, cuando la verdad está construido de caerse muchas veces. Me siento muy feliz de que aquello que en algún momento soñé - porque para mí encontrarme con el público de Estados Unidos era importantísimo - se logró y en este momento sigue en pie todo lo que se viene“, afirmó el cantante.

Además, este año llevó su proyecto artístico a México. Pipe describe su llegada al país azteca como un proceso profundo y un renacer artístico y personal: “Es ser agradecido y darse cuenta de todo lo bueno que ha pasado. México despertó miedos e inseguridades que ya han sido superadas como familia, que nos ha unido más a mi esposa y a mí. En retrospectiva, es darse cuenta de que lo que está pasando es increíble”.

Asegura que gracias a todo lo que ha venido ocurriendo con su carrera, colaboraciones con artistas como Edén Muñoz y Grupo Firme, está reescribiendo la historia del regional popular en Latinoamérica y el mundo: “Fue y es uno de los sueños principales que siempre he tenido. Me encantaría ser parte de la historia de la música popular colombiana a nivel nacional e internacional. Eso ya es una realidad, solamente que queremos seguir escribiendo esas páginas. Me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado como género, porque ya no es un tema que se trata solo de mí, sino de la historia de nuestra música y mucha gente hace parte de reescribir esas nuevas hojas, porque el género como género es fuerte cuando somos más y eso es maravilloso”.

Luis Alfonso: “Viendo los frutos de la fe, el empeño y la disciplina”

Para Luis Alfonso, 2025 quedará marcado como el año en el que vio consolidarse sueños que llevaba tiempo trabajando. “Fue un año maravilloso y muy bendecido”, resume. Habla de un periodo en el que celebró logros personales, profesionales y familiares que venían madurando desde hace siete años. “Estamos viendo los frutos de la fe, el empeño y la disciplina que hemos puesto durante tanto tiempo”.

El 4 de octubre el Señorazo presentó “La cantina más contentosa” en Bogotá, una experiencia que describe como un torbellino emocional. “Pararse en El Campín no es fácil: es una plaza imponente, pero eran nervios con alegría porque estaba lleno de gente coreando nuestras canciones”. Esa noche, dice, marcó “un antes y un después” en su carrera. También debutó en la Plaza de Toros La Macarena (Medellín) y recorrió nuevos escenarios en Colombia y el exterior, fortaleciendo el impulso de la música popular y regional en este año.

Luis Alfonso mira hacia atrás y habla de su lucha. “Hemos tenido que trabajar muy duro, trasnochando, durmiendo poquito, comiendo a deshoras, lejos de la familia”, recuerda. A eso se suma la centralidad que le da a su equipo de trabajo y al público: “Es por ellos, que estamos donde estamos”.

Sobre el auge del género popular en 2025, atribuye el crecimiento a la colaboración. “Ya entendimos que la música no es para competir, sino para compartir”, señala. Para el intérprete de ‘Chismofilia’, la unión entre artistas permitió que esta música se volviera más diversa, más comercial y verdaderamente internacional.

Aunque el 2025 no termina, ya adelanta un 2026 cargado de giras por Europa, Estados Unidos, Canadá y nuevos destinos, además de colaboraciones y lanzamientos. Y deja abierta una promesa: “Con la ayuda de mi Dios, volvemos al Campín y a la Macarena”.