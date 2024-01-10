Abuelos de ‘Los Chicaneros’ perdieron su casa en medio del terremoto en Colombia. Así quedó

La familia colombiana de creadores de contenido conocida como ‘Los Chicaneros’ también resultó afectada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes. Antonia Botero, integrante de esta popular familia de redes sociales, contó que sus abuelos perdieron el apartamento en el que vivían en Cali.

La creadora de contenido se encuentra actualmente en Miami, desde donde ha promovido la recolección de alimentos y otros elementos para apoyar a las personas y animales afectados por la emergencia. Mientras tanto, su esposo, Chavi, y su hijo, Natanael, permanecen en Cali, donde también vivieron de cerca el fuerte movimiento telúrico.

Así quedó el apartamento de los abuelos de ‘Los Chicaneros’

A través de sus historias de Instagram, Antonia Botero compartió imágenes que muestran los daños que sufrió el apartamento de sus abuelos como consecuencia del terremoto. En las fotografías se observan diferentes espacios de la vivienda con graves afectaciones, por lo que la familia no podría volver a ocupar el lugar.

“El apartamento de mis abuelos quedó inhabitable”, escribió la integrante de ‘Los Chicaneros’ al mostrar el estado en el que quedó la vivienda. La situación se suma a las afectaciones que dejó el terremoto en distintas zonas del país, especialmente en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.

El sismo ocurrió hacia las 7:34 de la mañana del 10 de agosto y tuvo una magnitud de 7,4, de acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano. El epicentro fue localizado en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, y el movimiento fue sentido en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Bogotá.

“Me encuentro en una situación bastante inestable, con mucha ansiedad”, manifestó Antonia, quien no solo aclaró que sus padres (Nelson Botero y Cristina Bravo) están bien, sino que también pidió a sus seguidores mantener sus oraciones por las familias afectadas por el terremoto.

Estas fueron algunas de las imágenes que Antonia Botero, de 'Los Chicaneros', compartió del apartamento de sus abuelos en Cali, Valle del Cauca, luego del terremoto de magnitud 7.4 que se presentó sobre las 7:34 del 10 de agosto de 2026. Fotografía por: Captura de pantalla

En medio de la emergencia, la hija de ‘Los Chicaneros’ también se refirió a la situación de su esposo y su hijo, quienes tenían previsto viajar desde Colombia hacia Miami. El viaje estaba programado para el 11 de agosto, pero las condiciones generadas por la emergencia y el cierre de aeropuertos impidieron que pudieran realizarlo.

“Natanael y Chavi viajaban mañana y cancelaron vuelos”, explicó la creadora de contenido. En otra publicación, expresó la angustia que le produce estar separada de ellos mientras permanece en Estados Unidos.

Antonia Botero también ha utilizado sus redes sociales para promover ayudas destinadas a las personas afectadas por la emergencia. Desde Miami, ha participado en labores de acopio y recolección de alimentos y otros elementos necesarios para apoyar a quienes resultaron damnificados, incluyendo iniciativas dirigidas a animales afectados por la situación.

“Les pido que oremos por todas las familias que lo necesitan en este momento, por todos los colombianos afectados, nuestros hermanos ecuatorianos que también han estado muy afectados, para nuestros gatos”, expresó.

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