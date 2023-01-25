Accidente de Diego Sáenz en paracaídas: se conocen detalles de lo ocurrido

El presentador, actor y creador de contenido Diego Sáenz, quien participó hace tres años en ‘MasterChef Celebrity Colombia’, reveló nuevos detalles del accidente que sufrió mientras practicaba paracaidismo.

El bogotano contó días atrás a través de sus redes sociales que vivió un complicado momento durante la actividad y compartió imágenes de lo ocurrido. En el video se observa el momento en el que tuvo dificultades durante el aterrizaje y terminó sufriendo una fuerte caída.

Aunque inicialmente Diego Sáenz no había entregado mayores detalles sobre las consecuencias del accidente, este 22 de julio decidió hablar sobre lo sucedido y explicar qué ocurrió durante los últimos segundos del salto.

¿Qué le pasó a Diego Sáenz?

A través de un video publicado en su canal de YouTube y compartido posteriormente en fragmentos en sus redes sociales, Sáenz explicó que el accidente se produjo por una serie de errores que cometió durante el aterrizaje. Según contó, el impacto le ocasionó una fractura expuesta en varias zonas de su pierna.

“Pues bien, esto fue un error que me llevó a tener una fractura expuesta de tibia, peroné y tobillo”, aseguró el exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ mientras mostraba cómo avanza su recuperación desde su casa. El presentador explicó que, por ahora, se encuentra en proceso de recuperación y a la espera de iniciar nuevos pasos médicos tras el accidente.

Diego Sáenz también aprovechó el espacio para hacer una reflexión sobre lo ocurrido y sobre la manera en la que ha asumido este episodio. “Viví uno de los momentos más difíciles de toda mi existencia, sin duda alguna”, afirmó, aunque destacó que la experiencia también le permitió analizar sus decisiones y la forma en la que enfrentó la situación.

Además, señaló que pudo revisar el material audiovisual del salto para entender qué ocurrió y reconocer los aspectos que influyeron en el accidente: “Cometí una cadena de errores durante el aterrizaje que me llevaron a esto que pasó”.

Finalmente, Diego Sáenz aseguró que este proceso también representa una oportunidad para aprender de lo sucedido. “Parte de crecer también es analizar, en este caso, pues hay material audiovisual, analizar lo que pasó, lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se hizo mal, asumir la responsabilidad para cometer en el futuro otros errores, pero no los mismos”, concluyó.

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