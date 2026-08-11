Actor de ‘La rosa de Guadalupe’ solicita una “muerte digna” luego de ser desahuciado

El actor mexicano Horacio Beamonte atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. Después de enfrentar durante más de un año una grave enfermedad y de conocer un complejo pronóstico médico, el intérprete decidió dejar por escrito cómo quiere que sean sus cuidados cuando llegue la etapa final de su vida. La decisión, que compartió recientemente, está relacionada con su deseo de tener una “verdadera muerte digna”.

Beamonte es reconocido por sus participaciones en diferentes producciones de televisión mexicana. A lo largo de su trayectoria ha formado parte de títulos como ‘La Rosa de Guadalupe’, ‘Como dice el dicho’, ‘Imperio de mentiras’, ‘El amor invencible’, ‘Tres veces Ana’, ‘Hasta que el dinero nos separe’, ‘La doble vida de Estela Carrillo’, ‘Contigo sí’ y ‘Marea de pasiones’, entre otros.

¿Qué enfermedad padece Horacio Beamonte y qué se sabe sobre su estado?

En abril de 2025, Beamonte fue hospitalizado y posteriormente se conoció que había sido diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda (LLA) con cromosoma Filadelfia, una condición que afecta la sangre y la médula ósea. En los meses siguientes, el actor habló públicamente sobre las decisiones que tomó frente a los tratamientos médicos y sobre la evolución de su estado.

A finales de 2025, el hombre de 49 años reveló que la enfermedad había avanzado hasta el sistema nervioso central. La infiltración de la leucemia en el cerebro afectó los nervios y músculos oculares y terminó provocándole la pérdida de la visión del ojo izquierdo. Ante el dolor y las complicaciones que enfrentaba, aceptó entonces recibir quimioterapia paliativa, cuyo objetivo es aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida, más que curar la enfermedad.

Horacio Beamonte también contó que decidió no continuar con tratamientos agresivos. En una entrevista de finales de 2025 explicó que, tras conocer el pronóstico que le habían dado los médicos si no retomaba las quimioterapias, decidió apoyarse en su fe y continuar su proceso acompañado por su familia.

Ahora, más de un año después de aquel diagnóstico, el actor volvió a hablar de su estado de salud para explicar una nueva determinación. Según informó, acudió al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en Ciudad de México, donde formalizó una Carta de Voluntad Anticipada y una Orden de No Reanimación (ONR).

Con estos documentos, el mexicano dejó establecida su voluntad respecto de las intervenciones médicas que desea recibir cuando su condición llegue a una etapa en la que sus órganos comiencen a fallar. Su intención es evitar maniobras destinadas a prolongar artificialmente su vida y continuar con atención enfocada en el alivio de los síntomas.

Horacio Beamonte se refirió a esta decisión como ortotanasia, un concepto que no debe confundirse con la eutanasia. La ortotanasia busca permitir que una enfermedad terminal siga su curso natural, evitando tratamientos desproporcionados o procedimientos que prolonguen artificialmente la vida, mientras se mantienen los cuidados paliativos y el acompañamiento médico.

La decisión del actor, por tanto, no significa que haya solicitado que un médico provoque su muerte. Se trata de dejar establecida su voluntad para que, llegado el momento, se respeten sus decisiones sobre tratamientos y maniobras de reanimación. El propio Horacio Beamonte ha explicado públicamente que busca afrontar esta etapa de su enfermedad bajo ese principio de muerte digna.

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