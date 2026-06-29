Actriz Camila Jurado presentó a su novia al celebrar el orgullo: “Amar sin miedo es urgente”

A comienzos de mes, la actriz Camila Jurado reaccionó a un mensaje de cumpleaños en las redes sociales de Laura Ruiz que confirmó que tenían una relación sentimental. Ruiz le deseó feliz cumpleaños y acompañó el mensaje con un video donde las dos compartían momentos en los que se veían muy cercanas.

“¡Me haces feliz la existencia, los días más lindos y mágicos! ¡Gracias por tanto amor, solecito mío! Por iluminarlo todo tanto, quédate siempre”, escribió Jurado en su respuesta.

De alguna manera, ese post confirmó que la actriz bogotana quien también cuenta dentro de sus experiencias actorales la serie Los Billis, ‘Pa quererte’, ‘Dear Killer Nannies’, en español, ‘Criado por sicarios’; y ‘Estado de fuga’, presentó su novia al celebrar el orgullo y Ruiz sostienen una relación sentimental.

¿Quién es la novia de Camila Jurado?

Este domingo 28 de junio, con motivo del Día del orgullo, Camila presentó oficialmente en sus redes a Laura y reiteró el buen momento que pasan juntas.

El mensaje fue breve pero contundente: “Amar sin miedo es urgente 🌈@laurarruizs gracias por hacerlo tan bonito ❤️‍🩹" escribió la actriz que acompañó el texto con fotos junto a su novia y al final, un video donde van a pasear juntas a bordo de una moto en la que también se sube la mascota de la pareja.

Las imágenes, algunas en Casita mía, el homestay que la actriz abrió hace un tiempo en inmediaciones del Parque Tayrona, dan cuenta que no se trata de un romance de días sino que ya llevaría meses.

La publicación fue comentada por varios seguidores de la actriz que la elogiaron y le desearon lo mejor junto a Laura.

Adicionalmente, en sus historias Camila envió varios mensajes relacionados con su pareja. “Orgullosa de tenernos. Vernos con amor y admiración”, dice uno de los mensajes temporales. En otro puntualizó “lindo pride” junto a una foto de las dos en la playa y en una tercera republicó la historia que Laura subiera etiquetando a Camila: “Me rendí al amor y me gané el sol” escribió Ruiz.

Hay que mencionar que la actriz también es una activista sobre la importancia de la salud mental.

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