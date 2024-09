Actriz de ‘Betty, la fea’ vivió angustioso momento que casi le cuesta la vida

Así como hace 25 años, Betty, la fea sigue siendo una de las producciones más queridas por millones de fanáticos alrededor del mundo. Con el estreno de la secuela Betty, la fea: la historia continúa, se ha podido conocer qué ocurrió con la vida de Beatriz Pinzón Solano, Armando Mendoza y otros personajes como las integrantes de ‘El cuartel de las feas’.

Aura María también fue uno de los personajes más queridos de la producción. Interpretado por la actriz Estefanía Gómez, quien se ganó el corazón del público por su carisma, su sentido del humor y su autenticidad. Su amistad con Betty es una de las relaciones más importantes de la serie y ha conmovido a millones de personas.

¿Qué le pasó a Estefanía Gómez, Aura María en ‘Betty, la fea’?

En la vida real, Estefanía Gómez ha demostrado ser muy disciplinada con el ejercicio y la buena alimentación. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 1,6 millones de seguidores, la actriz muestra sus rutinas para mantener su figura.

Precisamente en el gimnasio, uno de sus lugares favoritos, Gómez vivió un angustiante momento, que, por poco, le cuesta la vida. Por medio de un video que publicó en sus redes, relató lo que le ocurrió recientemente mientras entrenaba:

“Oigan, cuando no es el día de uno morirse. Me cayó al lado una vaina que donde me hubiera dado me mata, en serio, si no, yo no estaría contando el cuento. Casi que nos mata. Me dio mucho susto, me puse fría. Todo eso se me vino para un lado, estaba llenísimo, se pudo haber muerto otra persona o yo que era la que estaba más cerca, me cayó hacia un lado, qué susto tan horrible, todavía estoy fría”, dijo, refiriéndose a una barra de pesas que casi le cae encima.

Uno de sus compañeros de entreno explicó que, cuando se quitan los discos de un lado de la barra, automáticamente el peso se va para el otro extremo. Eso hizo que, de manera inesperada, la barra se volteara hacia el lado donde estaba Estefanía.

Afortunadamente, las cosas no pasaron a mayores y la actriz logró salir ilesa del incidente; sin embargo, por medio del video mostró su preocupación y su cara de angustia. De hecho, manifestó que, aunque ya había pasado, todavía sentía susto de imaginarse lo que pudo haber ocurrido en segundos.

¿Por qué sacaron a Aura María de ‘Betty, la fea: la historia continúa’?

Luego que la primera temporada de Betty, la fea: la historia continúa llegara a su final, los fanáticos de la producción se preguntaron por qué el personaje de Aura María solo apareció un par de veces.

En una entrevista con el programa Lo sé todo, la actriz Estefanía Gómez reveló: “fue un tema terrible en la búsqueda de un contrato, yo no tenía mánager, bueno busqué a una persona para esta negociación, pero no para otros proyectos, encontré una quien trabaja con otras actrices, me caía bien, pero solo la conocía de lejitos, la contraté”.

De acuerdo con sus declaraciones, tuvo algunos problemas con ella y, finalmente, no logró negociar su participación en la serie. “Me dejaron entrar en el capítulo 10, pedía que fuera antes y me respondieron que me quitaron toda la historia y la reescribieron por mi ausencia, me dolió mucho (...) no guardo rencor, busqué soluciones (...) estaré en la segunda temporada”, contó.