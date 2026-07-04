Actriz de ‘Grachi’ sobrevivió a terremotos en Venezuela en un piso 19: “Orábamos”

La actriz de novelas como ’Grachi’ y ‘Marido en alquiler’, llevaba casi quince años sin ir a su tierra natal. Escogió esta temporada de vacaciones para finalmente visitar Venezuela y saludar a sus familiares, por ello, el pasado 24 de junio, cuando ocurrieron los dos terremotos, ella fue una de las miles de personas que vivió momentos de pánico.

Kimberly relató al programa ‘Desiguales’, de Univisión, cómo sobrevivió y lo que sintió cuando la tierra tembló y estaba en un piso 19 de un edificio, que afortunadamente no colapsó, pero se movió fuertemente.

“Bueno, principalmente agradecida con Dios y con la Virgen de poder contárselo, porque el momento que viví junto con el temblor y las personas que yo estaba, pensé que era el último día de mi vida”, dijo la actriz por lo que consideró un milagro.

“Nunca había ‘bailado’ dentro de un edificio, por así decirlo, donde el techo ya se estaba empezando a caer, los vidrios, los espejos (…) Al lado de mí estaba una chica que estaba muy alterada gritando porque su hija muy pequeña estaba en el colegio, no tenía información. Entonces, en ese momento de shock y de nervios, mi pensar fue: ‘Yo me tengo que calmar y ayudarla a ella, que está pasando, por así decirlo, una situación peor porque es madre’, yo no lo soy“.

Kimberly Dos Ramos se aferró a su fe

La actriz creyó que no saldría viva y por eso, no corrió, sino que se aferró a su fe en los momentos de pánico.

“Yo solamente esperaba. Yo me agarraba de esta cruz que siempre tengo y empecé a orar, empecé a orar. Todas las personas que estábamos orábamos, llorábamos, la gente que gritaba, las que calmábamos”.

La actriz expresó que espera poder estar pronto en México país donde reside desde hace algún tiempo, ya que el aeropuerto abrió nuevamente para vuelos comerciales desde el 2 de julio y ella tiene vuelo para el domingo 5.

Entre tanto, la actriz ha usado sus redes sociales para compartir en sus historias temporales peticiones, testimonios o información útil para los rescatistas o quienes buscar ayuda, así como para quienes desean contribuir o ir a un centro de acopio a dejar sus donaciones.

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