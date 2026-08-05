Adiós a Alfonso Lizarazo. Famosos reaccionan a su muerte: “Mi corazón está marchito”

La partida de quien fuera el artífice de ‘Sábados felices’ y una de las figuras más relevantes de la televisión nacional durante cuatro décadas ha enlutado al país entero, ya que se trató de un personaje que puso a Colombia como un referente del humor, no solo con el famoso programa sino con la creación de otros formatos y el famoso Festival Internacional del Humor.

Lizarazo, quien estaba retirado de la pantalla, vivió sus últimos años en Barranquilla y había sufrido quebrantos de salud relacionados con su corazón.

Una vez se conoció la noticia, varios de sus pupilos y compañeros de trabajo se pronunciaron resaltando su legado y agradeciendo su aporte

El humorista Alejandro Leiva, mejor conocido como Peter Albeiro recordó que Lizarazo fue quien le abrió las puertas en la pantalla. “Me acabo de enterar qué murió Don Alfonso Lizarazo, ser maravilloso que conocí hace 30 años y que me ofreció la oportunidad de descubrir en la Comedia mi vida. Dios lo tenga su gloria”, escribió mediante la red social X.

Por su parte, el humorista Don Jediondo también lamentó la partida. “El humor colombiano está de luto. Ha fallecido hoy en Barranquilla a los 87 años don Alfonso Lizarazo, gestor, fundador y director por Muchos años de Sábados felices, programa estrella del humor en Colombia. Antes de Sábados Felices don Alfonso había creado Campeones de la risa, Operación jaja y varios programas en Caracol Televisión y Caracol Radio, como baila de rumba. Fue DJ de Radio Quince. Creó el Festival Internacional del Humor y promovió la campaña Lleva una escuelita en tu corazón. Fue senador de la República. Su partida es una gran pérdida para el humor colombiano. Mi abrazo de solidaridad para su familia y para todos los compañeros del programa que por muchos años disfrutamos de sus enseñanzas, su carisma y su don de gentes. Descansa en paz don Alfonso”.

Hassam, Jorge Barón y Hernán Orjuela destacan el legado de Alfonso Lizarazo

El intérprete y comediante Hassam también reconoció el aporte del creador de Sábados felices y puntualizó: “Entré al programa tiempo después de su salida, lo conocí cuando creó: Dios mediante comediante, no fui muy allegado, pero fue el creador del programa que me dio la oportunidad de dedicarme al humor. QEPD y fortaleza a su familia”.

El presentador y empresario Hernán Orjuela Buenaventura, quien presentó el emblemático espacio tras el retiro de Lizarazo se pronunció desde Florida, Estados Unidos, donde vive desde hace varios años, publicando una foto donde aparece junto a Lizarazo, a Gloria Valencia de Castaño y a Jota Mario Valencia. “Hoy miro esta foto con el corazón lleno de gratitud. El tiempo siguió su curso y, de quienes aparecen aquí, solo yo continúo este camino. Gracias, Dios, por el regalo de la vida, por cada amanecer y por la oportunidad de honrar la memoria de quienes compartieron parte de mi historia. Mientras tenga aliento, procuraré vivir con propósito”. Orjuela también recordó su admiración por el fallecido creador de televisión.

“Tuve el honor de reemplazarlo en un momento importante de mi carrera profesional cuando fui presentador de Sábados Felices y siempre lo admiré por su creatividad, talento, exigencia en el mejor sentido de la palabra profesional. Por su disciplina y sobre todo por ser un gran visionario de la televisión y el entretenimiento en Colombia (…) Tengo que decir que mi corazón está marchito porque cuando se van personas de esta naturaleza, aunque nos dejan gratos recuerdos, estará como esa nostalgia de no poder haber compartido un poco más con alguien tan importante que hoy se nos va y que Dios lo tiene en su gloria”.

El empresario y presentador Jorge Barón también se expresó ante la noticia. “Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de mi querido amigo Alfonso Lizarazo, un hombre excepcional que dedicó su vida a la radio y a la televisión colombiana, dejando una huella imborrable en la historia de nuestros medios de comunicación. Alfonso fue un visionario, un gran profesional y el creador de “Sábados Felices”, un programa que llevó alegría durante generaciones a millones de hogares colombianos. Hoy despedimos a un gran amigo, pero también a un hombre cuyo legado permanecerá vivo en la memoria del país y en el corazón de quienes compartimos con él, el amor por la comunicación. A toda su familia, y de manera muy especial a sus seres queridos, les expreso mis más sentidas condolencias. Elevo una oración para que Dios les conceda fortaleza, paz y consuelo en este momento de inmenso dolor. Descansa en paz, querido Alfonso".

EL humorista Julián Madrid reconocido como Piroberta también se pronunció: “Paz en la tumba del creador”.

John Jairo Londoño, conocido como Fosforito dijo: “Haber sido recibido por un grande de la presentación en mis inicios en Sábados Felices. Tu calidez nunca se olvidará. Dios lo tenga en su santa gloria”.

César Corredor, popular como Barbarita, mencionó: “Un día muy triste para el Humor, se ha ido mi mentor, mi jefe, mi amigo, mi segundo padre. Don Alfonso Lizarazo, que dolor tan grande y que vacío deja mi amigo, un excelente presentador, Director y gran ser humano, amante del futbol y de la música, creador de nuestro Sábados felices, gracias jefe. Gracias porque usted fue quien creyó en mí y me brindó la oportunidad hace ya 36 años. QEPD Siempre será recordado como el mejor. Todo un Guiness Récord”.

La actriz Alexandra Restrepo integrante del elenco del programa también dijo adiós recordando cómo fue él quien creyó e su talento: “Cómo decir adiós a quien creyó en ti, a quien te tomó de la mano siendo una adolescente y te invitó a creer que si se podía, a un jefe, un amigo y un padre que formó una gran familia que ha sido la mía por más de la mitad de mi vida .Solo me queda decir gracias jefe , me quedo con lo aprendido, lo vivido , con la canción que siempre nos cantabas , con tus manos pequeñas y cálidas en donde siempre encontrabas un abrazo, también con los regalos que me hicieron crecer y comprometerme con hacer bien mi trabajo. Gracias, hasta siempre y un día después .Permanecerás en mi corazón, buen viaje jefe, que Los Ángeles acompañen tu camino de vuelta al padre. A Luz Ma , Aleja y a toda tu familia mi abrazo desde el corazón”.

“La Dirección Nacional de Derecho de Autor lamenta profundamente el fallecimiento de Alfonso Lizarazo. Extendemos nuestras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad artística y cultural de Colombia”, escribió en sus redes sociales la mencionada entidad que también lo despidió.

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