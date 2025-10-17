Adriana Romero denuncia a agencia de casting por llamar “vejete” a Judy Henríquez

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Adriana Romero se mostró indignada con una agencia de casting por presuntamente tratar mal a su madre, Judy Henríquez. “ATENCIÓN. Una denuncia pública: a mi madre la reconocida actriz Judy Henríquez, una reconocida agencia de casting en Colombia la trató como vejete, aduciendo que por su edad ya no querían que ni siquiera pudiera presentar un casting para el proyecto que estaba llevando a cabo", se lee al comienzo el post.

¿Qué pasó con la actriz Judy Henríquez?

Romero, quien también ha hecho parte de importantes producciones en Colombia, entre ellas La saga, negocio de familia y La ley del corazón, reveló detalles de lo ocurrido. “Tengo el privilegio de tener como madre a la señora Judy Henríquez, una de las actrices más importantes de este país, más queridas por el público, cosa que nosotros en nuestra familia siempre hemos agradecido, pero es importante hacer esta denuncia porque si a mi madre esta agencia de casting se cree con el derecho de decirle ‘a mí no me vayan a traer ese vejete que seguramente no es capaz de aprenderse ni una línea y no va a hacer sino demorar las grabaciones’, -no voy a decir el nombre por una razón, porque yo me enteré de esto de una manera casi que accidental, no me correspondía ni estar ahí ni escuchar lo que escuché-, me pregunto, si eso dicen de una mujer, de una actriz que entregado su vida a este oficio, ¿qué será entonces de cualquier otro actor o actriz?”, dijo con evidente molestia.

De igual manera, agregó: “Es importante denunciar que esta agencia de casting y no sé si habrá otras, están olvidándose que nosotros los actores y las actrices somos los que ponemos la cara frente a las cámaras, que este oficio y los individuos y seres humanos merecemos respeto y yo quiero pedirles a ustedes que me ayuden a difundir este video".

Finalmente, Adriana, hija de Judy Henríquez, hizo una reflexión: “La muerte de Gustavo Angarita hoy nos hace recordar que ya de esa generación no quedan muchos, pero que al quedar tan pocos y pocas, es un deber y una obligación de los que trabajamos en este medio cuidar de quienes nos abrieron camino, y no es porque sea mi madre, es porque seguramente, así como hablan de ella, hablarán de muchísimas personas peor. Las prácticas de casting en Colombia se están volviendo no solamente irrespetuosas, sino crueles y esto es importante que se sepa. Le pido a las productoras que le exijan a las agencias de casting unas prácticas respetuosas, unas prácticas que pongan la labor de los actores y las actrices en el lugar que se merecen".