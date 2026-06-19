Aida Bossa reveló qué personaje de ‘Los Reyes’ estuvo cerca de interpretar: “Era para ella”

Aida Bossa es una actriz reconocida por su participación en diversas producciones de televisión. La cartagenera es recordada por su papel de Patty Fastidio en ‘El man es Germán’, además de su paso por series y telenovelas como ‘Francisco el Matemático’, ‘Celia’, ‘Leandro Díaz’ y ‘Déjala morir’, en la que interpretó a la cantante Emilia Herrera, conocida como La Niña Emilia.

Recientemente, durante una entrevista con Los 40 Colombia, la intérprete compartió una anécdota poco conocida de su carrera. En medio de una conversación sobre los castings que la han marcado, reveló que estuvo muy cerca de integrar el elenco de una de las producciones más recordadas de la televisión nacional: ‘Los Reyes’.

¿Qué personaje iba a interpretar Aida Bossa en ‘Los Reyes’?

La confesión surgió cuando le preguntaron si alguna vez le había dolido perder un papel que posteriormente se convirtiera en un personaje exitoso. Sin dudarlo, la actriz recordó el proceso de selección de ‘Los Reyes’, producción emitida por RCN entre 2005 y 2006 y que aún permanece en la memoria de muchos colombianos.

“Solamente una vez en mi vida sentí eso. Y fue una gran enseñanza para mí: nunca apasionarme ni encapricharme con un casting”, comentó Aida Bossa.

Según relató, el personaje por el que hizo una audición fue el de Hilda Reyes, la hija de Edilberto Reyes y una de las figuras más recordadas de la novela por su personalidad extrovertida y su manera de vestir.

“Fue con ‘Los Reyes’, con el personaje de la hermana de la familia, la que andaba con camisetas de fútbol y todo eso”, explicó.

Aida Bossa reconoció que llegó a ilusionarse más de la cuenta con la posibilidad de quedarse con el papel. De hecho, recordó que incluso llegó a tomarse las fotos para la producción y eso la hizo pensar que ya estaba hacía parte del elenco.

Sin embargo, la oportunidad nunca se concretó. Aunque avanzó en el proceso de selección, jamás recibió una explicación sobre por qué finalmente no fue elegida.

“Nunca supe. El golpe fue cuando me llamaron para una foto. O sea, ya te toman la foto y después, de un momento a otro, no pasa nada más”, recordó.

Con el paso de los años, Aida Bossa asegura que aprendió a ver la situación desde otra perspectiva. Aunque reconoce que Hilda Reyes terminó convirtiéndose en un personaje icónico de la televisión colombiana, considera que la actriz que finalmente lo interpretó (Conny Camelo) era quien debía asumir ese reto.

“Era muy contradictorio, porque pensaba: ‘Yo pude haber hecho ese personaje y es un gran personaje’. Pero creo que ella la rompió. Obviamente es un personaje icónico. Pero era para ella, y eso uno lo entiende después. Era así”, concluyó.

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