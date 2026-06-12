Aida Cortés desata críticas por fotos semidesnuda en una iglesia: “Una burla”

Aida Cortés se ha convertido en una de las creadoras de contenido más famosas y controversiales de Colombia. La influencer cuenta con miles de seguidores en redes sociales, especialmente en Instagram, gracias a sus publicaciones, su carrera como cantante y su trabajo en plataformas de contenido para adultos, donde ha forjado una comunidad leal. Sin embargo, su nombre a menudo se asocia con polémicas que desatan intensos debates en redes.

¿Qué pasó con Aida Cortés?

Recientemente, la creadora de contenido para adultos volvió a ser el centro de atención tras compartir unas fotos semidesnuda en una iglesia, lo que desató una ola de críticas y opiniones encontradas entre sus seguidores.

Las imágenes, donde se le ve con poca ropa y en poses sugestivas, y que acompañó con el mensaje “Hija de Dios”, desataron una ola de comentarios. Algunos defendieron su derecho a expresarse libremente, mientras que otros opinaron que el contenido no era adecuado para un entorno religioso. “No es válido ni aplaudible estos actos”, “profanación pura”, “una hija de Dios no se desnuda en la iglesia”, “qué burla tan impresionante hasta dónde llegan por los me gustas”, “me pregunto si lo haría en una mezquita. La chica es linda y sexy, pero para todo hay su lugar creo yo”.

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Los comentarios estuvieron marcados por el debate entre la libertad individual y el respeto por los espacios religiosos. Algunos seguidores destacaron que cualquier persona puede profesar sus creencias independientemente de su profesión o forma de vestir, mientras que otros calificaron las imágenes como una falta de consideración hacia quienes consideran las iglesias lugares sagrados.

¿Quién es Aida Cortés?

No es la primera vez que Aida Cortés genera controversia en redes sociales. La creadora de contenido ha construido gran parte de su popularidad a partir de publicaciones provocativas y de su presencia en plataformas para adultos.

A lo largo de los años, la colombiana ha mantenido una comunidad de seguidores que respalda su estilo de vida y su forma de comunicarse, aunque también ha sido objeto frecuente de críticas por parte de quienes cuestionan el tipo de contenido que publica.

Su nombre completo es Aida Esther Cortés Lemos y comenzó a ganar popularidad en el 2017 gracias a su actividad en redes sociales, combinando contenido de entretenimiento, música y modelaje. Con el tiempo construyó una amplia comunidad de seguidores en plataformas digitales.

Además de su faceta como influencer, ha desarrollado una carrera musical. En 2024 anunció su retiro de OnlyFans para enfocarse de lleno en la música, un proyecto que, según ha expresado, siempre fue una de sus principales metas profesionales.