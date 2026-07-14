¿Alberto Linero se quitó toda la barba y el cabello? Subió esta foto y sorprendió a todos

Alberto José Linero Gómez, quien se retiró del sacerdocio en el 2018, es uno de los personajes más populares en las redes sociales colombianas y este comienzo de semana volvió a ser tendencia. Esta vez fue la apariencia renovada que mostró en una foto que subió a su cuenta de Instagram, la que desató una oleada de reacciones y comentarios.

El también docente y conferencista sorprendió luciendo sin barba y con un corte de pelo mucho más corto que el que había estilado.

“Terminé cediendo. Algunos me pedían que me afeitara la barba y me cortara el pelo. Aquí estoy. ¿Qué dices?" escribió el ex padre etiquetando a Alcy, su esposa.

Famosos reaccionaron a nueva apariencia de Alberto Linero

Mientras algunos ciudadanos digitales consideraron que el nuevo look lo hace lucir más joven, entre ellos Piter Albeiro, que opinó que parece el hermano menor del exsacerdote; otros lo vieron simplemente irreconocible. “Woow. Se quitó 15 años. Muy bien”, escribió otra cibernauta. Luis Carlos Vélez dijo: “elegante”, mientras que el músico Felipe Peláez digitó: “Jodaaaaaaa mi hermano, casi no te reconozco”.

“Buena pinta”, aseveró Jorge Enrique Abello, mientras que la cantante Adriana Lucía mencionó: “Ya no eres tú, me lo cambiaron, me estafaron, ese no eres tú”.

“Qué es esta belleza, carajo”, opinó Iván Lalinde. El padre Alberto Cutié, famoso por dejar los hábitos en Miami y reconocido personaje de televisión, puntualizó: “WOW! Si me hubieras permitido ser tu director de imagen hace 20 años cuando nos conocimos te hubiera dicho que este es el “look” pero tu eras demasiado REBELDE!!!!"

Padre Linero habría usado la IA

No obstante, hay que aclarar que la publicación mencionada no correspondería a la realidad y que el famoso ‘padre’ Linero seguiría con su barba y su melena, que ha lucido por años, ya que que la imagen reciente correspondería a una imagen lograda con IA. De hecho, en el texto que Linero escribió menciona la Inteligencia Artificial.

Incluso en la publicación siguiente hecha solo unas horas después del post referido, junto a María Alcira “Alcy” Matallana Batista, aparece Linero en un video luciendo sus reconocidas barba y melena.

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