Alci Acosta y el costo familiar que tuvo su carrera: “Mi señora era papá y mamá”

Durante décadas, los escenarios fueron como una segunda casa para Alci Acosta. El maestro del bolero colombiano ha construido una exitosa carrera, llena de conciertos, viajes y presentaciones tanto en el país como en el extranjero. Sin embargo, detrás de esa vida artística, hay una realidad familiar que en una charla con Vea, evoca con una mezcla de gratitud, nostalgia y un toque de arrepentimiento: el papel que tomó su esposa Ruth en su casa, a partir de sus constantes giras y compromisos.

Hoy, con 87 años, el artista, padre del Checo Acosta, revela: “Ahorita no me ausento mucho, pero desafortunadamente, cuando mi señora estaba viva, prácticamente ella era papá y mamá, porque yo me iba de mi casa por mucho tiempo, tanto aquí en Colombia y fuera de nuestro país. Mi señora se fue hace 5 años, y siempre hace falta la presencia de ella aquí en casa”, recordó. La madre de sus tres hijos falleció el 17 de noviembre de 2020, luego de sufrir complicaciones por el covid-19.

Ahora, disfrutando de una vida más tranquila, el cantante afirma que su enfoque ha cambiado, pues se centra en su hogar, sus hijos, sus nietos y hasta sus bisnietos. “Hoy en día ya estamos bastante maduros, cuando estábamos jóvenes quería salir y compartir más porque estaban mis hijos pequeños, todavía no tenía nietos. Llegaba el momento que duraba casi mes y medio fuera de la casa”, aseguró el artista.

Mientras él viajaba por diferentes escenarios en Colombia y otros países, su esposa se quedaba en casa cuidando de la familia. Alci rara vez podía estar presente en momentos y fechas significativas. “Los niños estaban chicos y todo eso le tocaba a mi señora, el hacer de papá y mamá. Eso a mí me preocupaba un poquito, pero para mí era muy bonito regresar nuevamente a la casa, estar un tiempito con ellos. Y eso fue por muchos años”.

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Alci Acosta presentó “Para Siempre - Éxitos”, su reciente álbum. Fotografía por: Carlos Cruz M

La vida de Alci Acosta que cambió hace casi una década

La música ha sido y siempre será su vida. Sin embargo, hoy camina desde una nueva perspectiva: “Ya hace unos 7 u 8 años la intensidad de mis viajes es mucho menor, entonces me dedico más a mi gente, a estar más en mi casa, esperando que la vejez nos coja aquí en nuestro hogar”.

Esta decisión coincide con el pensamiento que había compartido públicamente hace algunos años. En 2017, cuando se acercaba a los 79 años, mencionó que necesitaba estar al lado de su esposa, sus hijos, nietos y bisnietos, y que estaba considerando poner fin a su carrera. En ese entonces, también hablaba sobre lo mucho que disfrutaba la llegada de sus bisnietos y lo difícil que era renunciar a la alegría de estar en casa con su familia después de tantos años dedicados a cantar y viajar. “Ahora yo soy muy feliz, estoy aquí en mi casa con mis nietos, hoy en día con mis bisnietos, la paso bien, bien bonito. Eso anteriormente no lo podía hacer. Hoy en día ya voy a dedicarle más tiempo a la casa y a la familia en general”. Sin embargo, con una mirada retrospectiva, el artista entiende que hay momentos en la vida en los que el éxito no se cuenta solo por los logros alcanzados, sino por el tiempo que también se puede compartir con la familia.

En 2024, en una entrevista con Se dice de mí, Acosta compartió lo difícil que ha sido adaptarse a vivir en una casa sin la mujer que estuvo a su lado durante tantos años. Recordó que aún hay objetos y vestidos de ella que lo hacen sentir triste, y admitió que su ausencia se siente profundamente.