Alejandra Borrero confiesa sus duelos: “traen dolor, rabia y frustración”

A ninguna persona le gusta sentir dolor, y sin embargo, nadie ha podido escapar de él. En los duelos que se viven después de las pérdidas, es cuando tal vez se siente más y si alguien puede hablar de eso es Alejandra Borrero, quien en tiempos de pandemia y pos enfrentó varias perdidas, las suficientes como para que se preguntara ¿qué mas sigue?. La actriz y cabeza de Casa E Borrero despidió un gran amor y debió cerrar su teatro por mencionar algunos de sus golpes.

Como es apenas natural, el dolor, la frustración incluso la rabia, se apoderaron de ella, no obstante, al verse en ese extremo decidió

“Todos los seres humanos crecemos y aprendemos con el duelo y duelos hay muchos”, comenta la actriz, que sabe que hay diversos y de tamaños distintos y en esa medida son más profundos, y ha sido inquieta con el tema. “El otro día leí que un ser humano tiene 15 duelos en su vida” y a pesar de lo fuertes que son esos procesos, con su experiencia aprendió y decidió que es mejor abrazarlos y no resistirse.

“El duelo ha sido para mí un maestro maravilloso, me ha despertado en la vida, me ha hecho crecer, entenderme a mí misma. Una manera maravillosa de enfrentar el duelo es vivirlo, muchos deciden no vivirlo y hacen lo posible por no hacerlo…”

En opinión de la también activista en pro de las mujeres y la no violencia contra ellas en estos procesos cabe permitirse el dolor que edifica: “hay que vivirlo sin miedo, eso significa un gran dolor pero es una manera bellísima de mirarse uno mismo, de hacer una balanza. El duelo te pone en una balanza para cambiar totalmente las prioridades y generar un cambio profundo en la vida cotidiana”.

Sobre la pérdida amorosa, Borrero experimentó sentimientos varios. “El duelo de amor es un muy duro, difícil, trae dolor, rabia, frustración…pero te lleva a ese camino de repensarse y que me dedique a mí y a ver lo que sucede”.

Alejandra Borrero logró superar el duelo con meditación

Es claro que llegar a este punto no es sencillo, en el caso de la payanesa recurrió a la meditación. “Levantarme todos los días y comenzar a meditar, eso me sacó al otro lado del mundo. Me permitió estar en paz en mi corazón, agradecer la vida, cada instante, los olores, el sol, la noche, las estrellas, agradecer eso que esta siempre esta ahí. Fue un camino de retorno a mí misma”.

Fue un proceso de tiempo, trabajo interior y paciencia y “entender que si seguía aquí era porque Dios lo había querido”.

Casa E volvió a abrir y Alejandra Borrero volvió al amor

Hoy Alejandra está tranquila, pudo recuperar su Casa E, que volvió a brillar y recién celebró la novena versión del festival ‘Ni con el pétalo de una rosa’, una campaña que lleva 16 años liderando con el mensaje de no violencia hacia las mujeres. Allí y durante una semana tuvo shows musicales, obras, conversatorios y talleres en torno a ese mensaje procurando ser parte del cambio que le permitirá en el futuro a las mujeres estar y sentirse siempre en un ambiente seguro.

Emocionalmente ya lleva un año con el corazón restablecido y una relación que la hace feliz, admite que en ese sentido después de las pérdidas y el dolor “uno queda como con una prexistencias”, pero “soy una persona que le gusta amar, que ama la vida y tener una vida diferente con alguien, también me ha ayudado”.

