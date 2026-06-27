Alejandra Borrero, de Casa E, sorprende con inesperada noticia: “Casi me hace llorar”

La actriz Alejandra Borrero ha luchado por años para posicionar su multiplex cultural Casa E como uno epicentro cultural de la capital, donde además de presentar teatro convencional, haya espacio para el microteatro, las piezas experimentales, los montajes de nuevos dramaturgos, los musicales e incluso, formatos académicos como paneles o conversatorios. Hay que mencionar que este espacio también ofrece formación mediante talleres dirigidos a todas las edades.

Casa E estuvo en riesgo de desaparecer en pandemia y pospandemia. Por meses los transeúntes vieron un anuncio que indicaba su venta. Borrero, quien en entrevista con Vea cuando el recinto cumplió 17 años en el 2025 anticipó que estaba trabajando para evitar la venta. Mencionó que sus esfuerzos estaban por dar furto.

¿De quién es Casa E Borrero?

Hace pocos días, el 16 de junio más exactamente, al término de una función de ‘Concierto para delinquir’, en el teatro Arlequín que hace parte del múltiplex, la misma Alejandra sorprendió a los asistentes al revelar que la Casa ya no se vende.

Fue el actor y músico César Mora, quien animó a Alejandra a revelar los pormenores de la situación.

“¿Por qué no le cuenta a la gente la buena noticia? Yo sé que se van a alegrar así como me alegré yo”, dijo Mora con los asistentes de testigos a la actriz que se lanzó con la nueva: “Casi que me hace llorar es que esta casa ya es mía”, dijo la payanesa visiblemente emocionada.

Luego de los aplausos por el logro, quedó claro que ya está superada la situación crítica del complejo cultural.

Ese mismo día se llevó a cabo en el lugar una fiesta de celebración por la reciente novedad.

Según pudo establecer Vea, de El Espectador, la casa estaba en pleito con la anterior socia de Borrero, Katrin Nyfeler. La noticia pone fin a un proceso jurídico de varios años en el cual la actriz adquirió la mitad de la propiedad que le pertenecía a su socia.

Casa E Borrero cumple 18 años

El 16 de agosto próximo Casa E Borrero, como se llama el recinto en esta nueva etapa en la que la única dueña es la actriz, celebrará 18 años. Curiosamente esta fecha coincide con un aniversario más de la muerte de Fanny Mickey, fundadora del Teatro Nacional y del Festival Iberoamericano de Teatro y muy amiga de Borrero.

EL múltiplex lanzará su programación especial con eventos y funciones para celebrar el nuevo aniversario dentro de los que sobresale ‘Ni con el pétalo de una rosa’, el festival artístico y cultural que invita y conscientiza para erradicar la violencia hacia las mujeres.

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