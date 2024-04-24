Alejandra Buitrago reapareció: contó por qué se alejó de la televisión y habló de J Balvin

Alejandra Buitrago fue durante años uno de los rostros más reconocidos de la televisión colombiana. La modelo, actriz y presentadora ganó popularidad por su participación en programas de entretenimiento como ‘El Lavadero’ y por su paso por distintos formatos del Canal RCN, además de protagonizar titulares por la relación sentimental que sostuvo con el cantante J Balvin antes de que el artista alcanzara la fama internacional que hoy lo caracteriza.

Aunque llevaba varios años alejada de los medios y de la exposición pública, Buitrago reapareció recientemente en una entrevista en la que habló sobre las razones que la llevaron a distanciarse de la televisión, cómo ha cambiado su vida en los últimos años, la familia que conforma actualmente y los detalles de la ruptura con el reguetonero, una historia sobre la que pocas veces se había pronunciado públicamente.

¿Por qué Alejandra Buitrago se alejó de la televisión?

Durante una conversación en el pódcast ‘Reflejos’, Buitrago aseguró que su salida de la televisión no fue una decisión completamente voluntaria. “Yo no me fui, me fueron. Eso muy pocas personas lo saben, cómo fue esa transición”, afirmó al recordar el momento en que terminó alejándose de los espacios televisivos en los que había construido buena parte de su carrera.

La expresentadora explicó que posteriormente llegó la pandemia de covid-19, una etapa que terminó transformando por completo sus planes personales y profesionales. Según contó, viajó a Pereira para acompañar a quien era su pareja y las restricciones de movilidad hicieron que permaneciera allí más tiempo del previsto.

“Quedé encerrada en Pereira y a los cuatro meses quedé en embarazo. No hicimos nada más en pandemia sino que ver televisión (...) y procrear. Mi hija es una bebé pandemia”, relató entre risas durante la entrevista.

Alejandra Buitrago también reconoció que la maternidad la llevó a replantear sus prioridades. “Me costó soltar lo que yo tenía acá en Bogotá, todo lo que yo había construido como modelo, actriz, tantos años para dedicar mi vida a una personita. Eso no es tan fácil”, expresó.

Actualmente mantiene una relación de varios años con el padre de su hija y ha enfocado gran parte de su tiempo en la vida familiar y en proyectos personales alejados de la televisión. Incluso, dejó entrever que no contempla un regreso cercano a la pantalla chica.

“Ya la televisión siento que puedo decir que es un ciclo cerrado”, afirmó, aunque aclaró que sigue sintiendo afinidad por el mundo artístico y especialmente por la actuación.

¿Qué dijo Alejandra Buitrago sobre J Balvin?

Otro de los temas que abordó durante la conversación fue la relación sentimental que sostuvo con J Balvin años atrás. La antigua presentadora explicó que siempre procuró mantener ese vínculo lejos de la exposición mediática y que esa misma decisión influyó en la forma en que manejaron la separación.

“Yo siento que, sobre todo las personas que son tan públicas, esa intimidad que hay con tu pareja, que solo la encuentras con tu pareja en tu hogar, pues es solo tuya y te pertenece solo a ti”, señaló.

En ese sentido, explicó que tanto ella como el artista optaron por mantener la relación con bajo perfil para evitar comentarios externos sobre su vida personal. “Nosotros nunca digamos que lo hicimos tan público precisamente para que nadie opinara”, recordó.

Alejandra Buitrago no profundizó en las razones específicas de la ruptura, pero sí dejó claro que continúa defendiendo la privacidad en sus relaciones sentimentales, una filosofía que también aplica actualmente con su pareja y con la familia que ha construido lejos de los reflectores.

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