Alejandra Giraldo cuestionó a Karina García por polémico comentario sobre los perros de raza

La polémica que protagonizó Karina García días atrás por sus declaraciones sobre el perro de una amiga volvió a generar conversación en redes sociales, esta vez por cuenta de Alejandra Giraldo, periodista y presentadora de ‘Noticias Caracol’, quien se refirió al tema durante la tarde del 1 de septiembre.

La controversia comenzó cuando la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ contó, durante una transmisión en vivo, que una amiga suya recibió un perro que supuestamente era pomerania, pero resultó ser un cruce entre esa raza y shih tzu. Al comparar al animal con su propia mascota, Noah, la influenciadora consideró que las diferencias eran evidentes y recomendó a su amiga devolver el animal.

La respuesta de Alejandra Giraldo a Karina García tras polémico comentario

“Gente, pues es un animalito, que Dios lo bendiga, pero yo le dije a ella: ‘Mi reina, devuélvaselo a ese económico, a ese tacaño. Amiga, perdóneme, pero yo le tengo que decir la verdad. A usted no le dieron un pomerania original. ¡Devuélvalo!’. Parecía una rata. O sea, no tenía la cara de un pomerania original. En cambio, mi bebé sí es original”, fue el comentario de Karina que desató la controversia.

Las palabras generaron cuestionamientos por la manera en que la influenciadora, nacida en Yolombó (Antioquia) hace 36 años, se refirió al animal y por su recomendación de devolverlo debido a que no cumplía con las características físicas esperadas de una raza. El fragmento se viralizó en redes sociales y provocó críticas de usuarios que consideraron que el comentario podía contribuir a una visión de los animales como objetos que pueden cambiarse cuando no cumplen determinadas expectativas.

Fue en ese contexto que Alejandra Giraldo decidió romper el silencio. La comunicadora, quien suele utilizar sus redes sociales para hablar sobre protección y bienestar animal, compartió una historia de Instagram en la que, sin mencionar directamente a Karina García, cuestionó tanto sus palabras como la influencia que pueden tener las figuras con millones de seguidores.

“La culpa no es del todo de la señora que piensa que hay que ‘devolver al perrito porque parece una rata’, la culpa es de los 5.8 millones de seguidores que creen que es un modelo a seguir; que la graduaron de una buena influencia ¡Y dejen de ser pendejos y de seguir a pendejos!”, escribió la presentadora de ‘Noticias Caracol’ en su cuenta de Instagram, acompañado de la etiqueta #AdoptaNoCompres.

Este fue el mensaje compartido por Alejandra Giraldo, quien, a pesar de no mencionar directamente a Karina García, sí hizo referencia a sus 5.8 millones de seguidores en Instagram y a una de las frases más polémicas de su controvertida declaración. Fotografía por: Captura de pantalla Instagram @alegiraldop

Karina García pidió disculpas

Antes del pronunciamiento de Giraldo, la también modelo ya había ofrecido disculpas públicas por sus declaraciones. Por medio de un video, reconoció que no midió sus palabras y aceptó las críticas que recibió, especialmente de personas dedicadas a la protección de los animales.

“Desde lo más profundo de mi corazón y con toda la honestidad del mundo, vengo aquí a pedirles perdón. Perdón por no medir mis palabras, por ser tan imprudente. Obviamente, no tengo justificación. Hace días hice un Live donde conté una historia de una amiga con un perrito, ustedes la tienen clarísima, lo que dije y cómo lo dije. Me hicieron caer en cuenta de mi error. Acepto que me equivoqué, acepto que no debí expresarme así de esa situación, acepto que estuvo mal”, manifestó.

Karina García también agradeció a quienes la cuestionaron y aseguró que quiere utilizar sus redes sociales para apoyar iniciativas relacionadas con el bienestar animal. “Quiero invitar a todas las fundaciones, a todas las personas que me están escribiendo, a que cambiemos los insultos por trabajo en equipo. Quiero colaborar, quiero utilizar mis redes sociales en pro de los animales (...) en lo que yo pueda ayudar, ahí estaré”, concluyó.

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