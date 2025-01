Alejandra Giraldo se ausentará de ‘Noticias Caracol’. Fue incapacitada nuevamente

La conductora de la emisión temprana de ‘Noticias Caracol’, Alejandra Giraldo regresó al set del informativo este miércoles 29 de enero muy animada y agradecida con Catalina Gómez, su compañera del noticiero por haberla apoyado. “Volví, no estaba de vacaciones, no estaba de parranda, estaba incapacitada y Catica hoy me cuidó una cantidad, me apoyó un montón”.

Además de dar gracias por todos los mensajes recibidos en sus redes, por parte de cientos de followers que le desearon pronta recuperación a la antioqueña, contó que aprovechó la incapacidad médica para desconectarse, dormir y descansar.

¿Cuál es la dolencia que tiene Alejandra Giraldo?

También dejó ver que con unas cuatro horas de actividad, estaba trabajando desde antes de las 4 de la mañana y su historia fue a las 8 a.m., ya tenía de nuevo su pie inflamado, con la dolencia que esto le significaba. Adicionalmente, explicó que esto le ocurre porque padece de Sinovitis, una inflamación de las membranas que recubren las articulaciones, en este caso el área del tobillo y que es causada por movimientos repetitivos, traumas o incluso infecciones, generando dolor en el paciente.

Alejandra Giraldo mostró en sus historias que padecía de inflamación en articulaciones Fotografía por: Instagram

A medida que pasó la mañana, Giraldo experimentó el aumento del dolor e hinchazón y unas horas después sorprendió a sus seguidores con una noticia inesperada: estará nuevamente ausente del noticiero pues fue incapacitada. La segunda ocasión en menos de una semana.

“Incapacitada de nuevo, gracias a Dios por un día más de vida”, expresó la conductora y acompañó la imagen en su casa descansando.

Giraldo, de 40 años, es parte del ‘Noticias Caracol’ desde hace 9 años. Es comunicadora de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín y comenzó su carrera en la pantalla de Teleantioquia. Llegó a Bogotá como reportera. Antes de incorporarse al informativo de la señal estuvo en Cablenoticias y canal Capital. Está casada con Alejandro Serrano, no tiene hijos y también es empresaria. Tiene su propio emprendimiento de comida para mascotas llamado Vita, que abrió hace cuatro años.

