Alejandra Murgas: quién es, edad y más de la periodista de Noticias Caracol

Alejandra Murgas tomó uno de los desafíos más significativos de su carrera al unirse al grupo de periodistas que se trasladaron a México para cubrir el Mundial de Fútbol. Desde allí, ha estado realizando reportes especiales sobre el ambiente de la competencia, la presencia de los aficionados y el desempeño de las selecciones que están en juego. Como periodista, ha sido fundamental para conectar a los colombianos con todo lo que rodea este torneo, que por primera vez en la historia se celebra de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá. Su cobertura abarca desde informes directos desde los estadios, hasta historias conmovedoras de los hinchas y un seguimiento detallado de las actividades relacionadas con el campeonato.

¿Quién es Alejandra Murgas?

Alejandra Isabel Murgas Márquez nació en Barranquilla el 28 de marzo de 1991. Actualmente tiene 35 años. Desde muy temprana edad, se sintió atraída por la comunicación y las historias de la gente, lo que la llevó a estudiar Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Autónoma del Caribe. Antes de dar el salto a la televisión nacional, acumuló experiencia en medios regionales y en entidades públicas.

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Se desempeñó como corresponsal del periódico Al Día en Valledupar, fue coordinadora de prensa en la Secretaría de Recreación y Deportes de la Gobernación del Cesar, y también se involucró en proyectos de comunicación institucional y audiovisual en la Costa Caribe. Su trayectoria también abarca la producción de documentales y televisión educativa. En 2015, formó parte del programa Expedición Cóndor de los Andes en Señal Colombia, y unos años después, produjo el documental Mar de colores, que se centra en las comunidades y minorías del Caribe colombiano.

Su llegada a Noticias Caracol

El gran salto en su carrera se produjo en 2018, cuando se unió a Noticias Caracol como periodista y presentadora, encargándose de cubrir la región Caribe. Desde ese momento, se ha convertido en una de las voces más importantes para narrar las historias más significativas de esta parte del país. Gracias a su desempeño frente a las cámaras, fue ganando terreno poco a poco dentro del informativo. Su trabajo no pasó desapercibido para los directivos y los televidentes, quienes elogiaron su estilo cercano y natural al presentar las noticias.

Más tarde, fue trasladada a Bogotá para asumir mayores responsabilidades en el noticiero. Hoy en día, Murgas forma parte de las emisiones centrales de Noticias Caracol y se ha convertido en una figura habitual en las transmisiones de fines de semana y festivos, consolidando casi ocho años de presencia en el informativo más visto del país.