Alejandra Sandoval, de Las muñecas de la mafia, y cómo sobrevivió a sismos: “Vamos a morir”

Son múltiples los testimonios de personas que vivieron momentos de pánico en medio de los dos terremotos que se presentaron el pasado 24 de junio en Venezuela, con apenas 40 segundos de diferencia.

La tragedia, una de las más mortíferas de origen natural que se estima ha tenido Venezuela, ha enlutado a todos los sectores de la sociedad, ya que empresarios, deportistas, reinas y artistas resultaron muertos y otros gravemente heridos.

Una semana después, continúan los trabajos de rescate bajo los escombros y han ocurrido varios casos considerados milagrosos, donde los rescatistas han hallado personas con vida.

Alejandra Sandoval, actriz colombiana que se radicó en Venezuela en el 2015 luego de casarse con el actor de ese país Jorge Reyes, con quien tiene una hija en común llamada Miranda, reveló en entrevista cómo vivió los momentos del 24 que era festivo en el vecino país.

Alejandra Sandoval estaba en cine cuando la tierra tembló

“Yo estaba en cine cuando empezó el momento en que nos dimos cuenta de que estaba temblando, porque primero la pantalla se fue a negro. Pensábamos que se había dañado la proyección de la película. Me puse de pie, agarré a Miranda esperando que pasara el temblor, pero lo que ocurrió fue que todo empezó a empeorar”, comentó la actriz que interpretó a Violetica, en ‘Las muñecas de la mafia’ que luego entendió que el asunto era más grave de lo que parecía.

“Ahí entendí que no era un temblor cualquiera. Era tan fuerte, tan fuerte todo, que abracé a la niña y dije: ‘Bueno, aquí nos vamos a morir, eso fue lo que yo pensé y sentí, estaba esperando que se cayera el piso o el techo” dijo la actriz.

Sandoval que en una transmisión posterior que hizo en sus redes donde se mostró agradecida por estar a salvo junto a toda su familia, envió sus mejores deseos y solidaridad con el pueblo venezolano. Ella consideró que por lo vivido piensa que en un corto plazo podría necesitar apoyo psicológico.

Pese a los momentos vividos, comentó que no está dentro de sus planes marcharse del país, peor saben que será bastante difícil comenzar de nuevo.

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