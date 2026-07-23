Alejandra Sandoval, las secuelas que le dejaron los terremotos en Venezuela: “Muy fuerte”

Lo que comenzó como un plan familiar se transformó en una experiencia que cambió la vida de Alejandra Sandoval. El 24 de junio, mientras la actriz y su hija Miranda estaban en Caracas, disfrutando de la película “Toy Story 5”, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela desatando momentos de angustia e incertidumbre que, un mes después, aún permanecen en su memoria: “Una experiencia muy movida emocionalmente al ver tanta cantidad de personas, víctimas, fallecidos, personas que perdieron todo, sus familias. Al saber en dónde fue específicamente lo que pasó, las calles por donde he pasado muchas veces, es duro. La playa de La Guaira para mí era como un refugio muy especial. Es muy fuerte saber lo que pasó ahí, es muy conmovedor”, dijo en diálogo con Vea de El Espectador.

“Pensé que se iba a caer el centro comercial”: Alejandra Sandoval

En cuestión de segundos, la recordada “Violetica de mil colores” de “Las muñecas de la mafia”, sintió que su vida y la de su hija estaban a punto de terminar: “Para nosotros fue muy fuerte. Estábamos en el sexto piso del centro comercial, entonces se movió bastante. Fue como un desconcierto, porque la pantalla se fue a negro. Yo pensé que era efecto de la película. Luego escuché las voces de los muñequitos y pensé que era que había fallado algo de la proyección. En eso ya fue que la gente empezó a decir ‘está temblando’. Miranda y yo nos paramos y yo le dije ‘ya va a pasar’, porque yo pensé que era simplemente un temblor, que no es común en Caracas. Creo que es la primera vez desde que vivo aquí que siento algún movimiento sísmico. Cuando ya el movimiento era muy fuerte, que ya sabía que eso no era un simple temblor, ahí sí pensé que se iba a caer el centro comercial. El movimiento fue tan brusco que sentía que se nos iba a caer el piso. Entonces abracé a Miranda y me quedé esperando que se me quitara el piso. En ese momento todavía no sabíamos la magnitud. Lo supimos horas después, porque no había electricidad ni internet en muchas partes. No dimensionábamos el desastre, la tragedia tan grande. Hasta que poco a poco van saliendo las noticias”, recordó.

¿Qué pasó con Alejandra Sandoval después de los terremotos de Venezuela?

La experiencia dejó una huella profunda en la actriz de 45 años, al punto de tener que buscar ayuda profesional: “Es muy fuerte porque esa primera noche no dormí nada, todo el tiempo era pensando que se iba a caer algo. La sensación era horrible. Sentir todo el tiempo que se va a volver a mover todo. Ha sido muy duro, tanto que ahorita puse la alarma de movimientos sísmicos en el celular. Hace unos días tenía el teléfono apagado y cuando lo prendí, lo primero que me avisó el teléfono era la alerta del terremoto de México que acababa de pasar. Fue horrible porque en mi mente dije ‘eso es otro terremoto’. Sí ha sido un movimiento emocional muy fuerte, hasta ya hice mi sesión con mi terapeuta. Ella también me ofreció en ese día hacer una sesión grupal de estrés postraumático. Fue una experiencia sanadora, liberadora. Todo esto era importante para mí hacerlo, pero lo emocional es muy fuerte porque entonces ya haces conciencia de que la vida puede cambiar en cualquier momento”.

Alejandra Sandoval, actriz colombiana que vivió los terremotos de Venezuela. Fotografía por: Ismael Morelos

Más allá de los efectos físicos y emocionales que dejó la tragedia que vivió el país vecino, Alejandra comentó que esta experiencia cambió radicalmente su perspectiva de la vida. “Hay algo bonito que me pasó con esto personalmente, que lo descubrí en mi terapia individual, porque según lo conversado ahí, me di cuenta de que las personas que yo amo o a las que yo les tengo gratitud lo saben, porque en el momento que sentí que me iba a morir ahí, yo sentía que no tenía una deuda pendiente con nadie. Mis personas cercanas, íntimas, mi familia, mis hijas, mi esposo, mi mamá, mis amigas, mis amigos, todos saben lo importantes que son para mí; cómo los he amado, los amo y lo que les agradezco en vida. Eso también lo asocié en ese momento y lo verbalicé en mi terapia. Si me muero hoy, la gente que yo amo sabe que yo los amo y eso es sanador y también liberador, porque no tienes una deuda ahí pendiente de ‘no dije’. Entonces por eso es que toda esta experiencia es un movimiento emocional muy fuerte”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

El nuevo propósito de Alejandra Sandoval

En medio de la crisis, Alejandra decidió usar sus redes sociales con una meta clara: brindar apoyo a aquellos que estaban desesperados por obtener noticias de sus seres queridos. “Creé un lazo de todas las personas que me escribían ‘por favor, publica a mi familiar que está desaparecido’. Yo publicaba a todo el mundo. Son cosas que así tú no conozcas a esa persona, es muy fuerte. Esto es muy revoltoso, fue demasiado fuerte y saber con qué objetivo pasó todo. A veces el propósito siempre lo llevamos a hacer algo magno, no necesariamente tiene que ser algo externo. A veces el propósito de todas estas lecciones de la vida es interno, son aprendizajes internos. Hay veces que podemos querer hacer algo muy grande, ayudar a muchísima gente y de pronto se nos sale de las manos. Pero ayudar a una persona, conectar con alguien, crear una relación especial con una persona después de este evento, también es importante. Pensar: ¿Cómo me mueve eso a mí personal o interiormente? ¿Cómo me hace relacionarme a mí conmigo misma y con mi familia? Entonces es un propósito que tiene muchas variantes. Eso mueve demasiado”.

Finalmente, reflexionó sobre cómo las tragedias hacen reconsiderar las prioridades. La actriz ha brindado su apoyo a quienes sufrieron la pérdida de seres queridos, pues tiene la firme creencia de que incluso los gestos más pequeños pueden tener un gran impacto. “Es triste que a veces como seres humanos necesitemos estas sacudidas, pero bueno, es parte de la vida, es parte del aprendizaje. Sentir y ver cómo la gente se movilizó tan bonito para apoyar unos a otros, gente que se dedicó a colaborar con dinero, gente que de una u otra forma se movilizó para aportar, es muy bonito. Todo esto generó una unión especial”.